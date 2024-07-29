Названо главное условие безопасности водителей и пассажиров

Кабмин: на скоростной трассе СПб-Казань открыли две многофункциональные зоны

В скоростном коридоре с запада на восток России начали работать сразу две новые многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ). Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«С запуском движения по северному обходу Твери на М-11 "Нева" у автомобилистов появилась возможность проехать 1520 км от Санкт-Петербурга до Казани – по М-11 "Нева", ЦКАД и М-12 "Восток", не встретив по пути ни одного светофора, перекрестка или наземного пешеходного перехода. Для удобства пользователей на протяжении всего скоростного маршрута между городами работают уже 30 многофункциональных зон дорожного сервиса. А до конца 2024 года на М-11, ЦКАД и М-12 планируется открытие ещё 10 МФЗ», – уточнил зампред.

По словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, из 10 планируемых зон две будут располагаться на участке северного обхода Твери на М-11.

«Это будут самые масштабные объекты дорожного сервиса в России. Площадь каждой из АЗС в составе МФЗ составит около 1,5 тыс. кв. м. Помимо заправки авто, пользователи смогут отдохнуть после дороги, поесть качественной горячей еды, купить все необходимое, выгулять питомца, размяться в спортивной зоне или сводить ребенка на детскую площадку. Предусмотрена также комната матери и ребенка, аптека, прачечная и душевые, под навесом здания будет двухуровневая летняя терраса», – перечислил глава госкомпании.

Отмечается, что на всех МФЗ разделены потоки движения по видам транспортных средств (легковые и грузовые), есть крупное пешеходное ядро и автобусная инфраструктура. За счет такого зонирования и разделения потоков обеспечивается безопасность не только водителей, но и пешеходов.

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Источник: government.ru