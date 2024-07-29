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Многофункциональные зоны на трассе М-11 "Нева"
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Названо главное условие безопасности водителей и пассажиров
Кабмин: на скоростной трассе СПб-Казань открыли...

Названо главное условие безопасности водителей и пассажиров

Кабмин: на скоростной трассе СПб-Казань открыли две многофункциональные зоны

В скоростном коридоре с запада на восток России начали работать сразу две новые многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ). Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

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«С запуском движения по северному обходу Твери на М-11 "Нева" у автомобилистов появилась возможность проехать 1520 км от Санкт-Петербурга до Казани – по М-11 "Нева", ЦКАД и М-12 "Восток", не встретив по пути ни одного светофора, перекрестка или наземного пешеходного перехода. Для удобства пользователей на протяжении всего скоростного маршрута между городами работают уже 30 многофункциональных зон дорожного сервиса. А до конца 2024 года на М-11, ЦКАД и М-12 планируется открытие ещё 10 МФЗ», – уточнил зампред.

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По словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, из 10 планируемых зон две будут располагаться на участке северного обхода Твери на М-11.

«Это будут самые масштабные объекты дорожного сервиса в России. Площадь каждой из АЗС в составе МФЗ составит около 1,5 тыс. кв. м. Помимо заправки авто, пользователи смогут отдохнуть после дороги, поесть качественной горячей еды, купить все необходимое, выгулять питомца, размяться в спортивной зоне или сводить ребенка на детскую площадку. Предусмотрена также комната матери и ребенка, аптека, прачечная и душевые, под навесом здания будет двухуровневая летняя терраса», – перечислил глава госкомпании.

Отмечается, что на всех МФЗ разделены потоки движения по видам транспортных средств (легковые и грузовые), есть крупное пешеходное ядро и автобусная инфраструктура. За счет такого зонирования и разделения потоков обеспечивается безопасность не только водителей, но и пешеходов.

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Источник: government.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Автодор
Количество просмотров 2
29.07.2024
Фото:Автодор
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