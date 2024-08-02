Дорожные знаки оградят от рекламы

В Госдуму внесен законопроект о запрете логотипов магазинов на дорожных знаках

В России предлагается запретить размещать на знаках дорожного движения логотипы магазинов и предприятий.

Авторы инициативы отметили случаи, когда предприятия злоупотребляют правом на указание информации о местах притяжения участников движения на специальных табличках, установленных рядом с информационными знаками вдоль дорог. В частности, на них нередко указываются названия определенных товаров и логотипы компаний, что фактически является рекламой.

Предлагаемым законопроектом планируется уточнить правила размещения информации на указателях. В частности, он запрещает наносить на знаки, их опоры или другие устройства, предназначенные для регулирования дорожного движения, названия товаров, организации и мероприятия, а также информацию о результатах интеллектуальной деятельности.

На информацию, указывающую на вокзалы, аэропорты, отели и гостиницы, а также объекты туризма и спорта, такое ограничение распространяться не будет.

В настоящее время действуют законодательные нормы, которые запрещают размещение рекламы на дорожных знаках, однако на желтых табличках под информационными знаками допускается размещение нейтральной информации, не являющейся рекламой, например, о расположении ближайшего торгового центра, парковки, ресторана или отеля.

В столице инспекторы МАДИ усилили контроль за нарушителями правил парковки, это позволило сократить аварийность. Так, водитель, который сдает назад, может не заметить пешеходов, особенно детей.

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Источник: «Парламентская газета»