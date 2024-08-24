Себе дороже: чем опасны открытые окна при работающем кондиционере в машине

Выяснилось, чем грозят водителю и пассажирам открытые окна машины во время езды

Автовладельцы зачастую во время работы кондиционера открывают окна и проветривают салон от неприятных запахов, возникающих во влажной среде системы кондиционирования. Но так делать не следует, объясняем почему.

Дело в том, что при открытых окнах нарушается аэродинамика автомобиля, в боковых зонах создаются турбулентности, формирующие области пониженного давления и препятствующие свободному течению потока. Завихрения притормаживают автомобиль, поэтому на поддержание его равновесия тратится больше энергии. Расход топлива увеличивается, а ресурс кондиционера уменьшается.

При движении автомобиля открытые окна увеличивают потребление примерно на 0,1 л/ч. Такое проветривание провоцирует сквозняки, приводящие к локальным переохлаждениям организма водителя или пассажиров, включая детей.

Простаивание кондиционера приводит к возникновению технических неисправностей. Дело в том, что ресивер-осушитель, терморегулирующий вентиль, конденсатор, испаритель, компрессор, функционируют за счет потоков фреона R-134a – он циркулирует вместе с маслом. В этом случае внутренние детали смазываются и функционируют корректно. Если кондиционер не включать, происходит высыхание смазки, хладагент застаивается, и может произойти частичная разгерметизация системы. В итоге – фреон будет утекать в атмосферу, а техника покроется ржавчиной.

Кроме того, при длительном простаивании появляются неприятные запахи в испарителе, размножаются различные болезнетворные микробы. При периодическом включении кондиционера все эти микробы выдуваются воздушным потоком, есть риск заболевания дыхательных путей. Если система кондиционирования включается нерегулярно, ее нужно дезинфицировать и чистить.

Еще одной проблемой открытых окон являются пыль и наличие частиц, представляющих угрозу для человека. Частицы резины от шин, продукты сгорания топлива, сажа и другие вещества оседают на асфальте и обочинах, к тому же дорожная пыль содержит канцерогены, вызывающие раковые заболевания.

Не менее опасны и выхлопные газы, поэтому дышать всей этой смесью пыли, газа и вредных частиц крайне нежелательно. Лучше включить кондиционер и установить в салоне хороший углеродный фильтр, он не только задерживает пыль, но и борется с газами, потому что работает по принципу противогаза.

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Источник: Аргументы и Факты