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Количество поездок по России в рамках нацпроекта по туризму вырастет до 140 млн

Мишустин дал поручения по национальному проекту «Туризм и гостеприимство»

Правительство РФ завершает работу над национальным проектом «Туризм и гостеприимство», финальную доработанную версию представят до конца августа 2024 года. Соответствующее поручение дал глава кабмина Михаил Мишустин.

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Мишустин одобрил представленную структуру национального проекта, в состав которого войдут пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», «Пять морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

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Заложенная в национальный проект модель развития туристической отрасли подразумевает постоянную обратную связь с растущим количеством туристов. Для этого в АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Минэкономразвития и Общероссийским народным фронтом разработают целевую модель контроля качества оказываемых населению туристических услуг. Документ должен быть готов к началу октября 2024 года.

Председатель Правительства РФ в ходе своего выступления на стратегической сессии отметил, что развитие туротрасли оказывает мультипликативное влияние на смежные сектора, включая занятость и производство.

«Президент поставил задачу увеличить ее долю в валовом внутреннем продукте за шесть лет до 5%. А экспорт услуг в этой сфере – в три раза. Причем число ежегодных поездок по стране должно вырасти до 140 млн», – подчеркнул глава кабмина.

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Ранее стало известно, что силами специалистов Единого института пространственного планирования РФ (ЕИПП) разработан проект по строительству туристических объектов в курортном поселке Седово на азовском побережье Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Источник: Правительство России

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 76
07.08.2024
Фото:Unsplash
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