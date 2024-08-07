Количество поездок по России в рамках нацпроекта по туризму вырастет до 140 млн

Мишустин дал поручения по национальному проекту «Туризм и гостеприимство»

Правительство РФ завершает работу над национальным проектом «Туризм и гостеприимство», финальную доработанную версию представят до конца августа 2024 года. Соответствующее поручение дал глава кабмина Михаил Мишустин.

Мишустин одобрил представленную структуру национального проекта, в состав которого войдут пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», «Пять морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

Заложенная в национальный проект модель развития туристической отрасли подразумевает постоянную обратную связь с растущим количеством туристов. Для этого в АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Минэкономразвития и Общероссийским народным фронтом разработают целевую модель контроля качества оказываемых населению туристических услуг. Документ должен быть готов к началу октября 2024 года.

Председатель Правительства РФ в ходе своего выступления на стратегической сессии отметил, что развитие туротрасли оказывает мультипликативное влияние на смежные сектора, включая занятость и производство.

«Президент поставил задачу увеличить ее долю в валовом внутреннем продукте за шесть лет до 5%. А экспорт услуг в этой сфере – в три раза. Причем число ежегодных поездок по стране должно вырасти до 140 млн», – подчеркнул глава кабмина.

Ранее стало известно, что силами специалистов Единого института пространственного планирования РФ (ЕИПП) разработан проект по строительству туристических объектов в курортном поселке Седово на азовском побережье Донецкой Народной Республики (ДНР).

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Правительство России