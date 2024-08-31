Honda уверена в будущем электрокаров, но собирается «выдерживать баланс»

Вице-президент Honda Синдзи Аояма: Компания продолжит создавать электромобили

Исполнительный вице-президент Honda Global Синдзи Аояма отметил, что электромобили останутся на рынке, несмотря ни на что.

Honda, хотя и вошла в сегмент электрификации относительно поздно, представив Prologue и Acura ZDX (обе используют платформу Ultium от GM), все же продолжит развивать эту технологию.

Несмотря на то что интерес к электромобилям, возможно, угасает, компания готовит новую индивидуальную платформу для следующего электрического внедорожника Acura и целую серию продуктов под маркой 0, что свидетельствует о том, что Honda не собирается замедлять выпуск электромобилей.

Во время круглого стола в Монтерее Аояма сообщил журналистам, что многие говорят о замедлении продаж электромобилей, но цель компании прежняя - достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Он добавил, что компания все еще находится на ранних этапах эры электромобилей и уверена, что переход на них продолжится.

И это в то время, как другие автопроизводители начали сокращать инвестиции в электромобили: Ford и General Motors переориентируют средства на подключаемые гибриды, а Audi и Mercedes-Benz откладывают сроки внедрения новых продуктов на годы.

Однако в Хонде подчеркивают, что компания будет использовать «сбалансированный» и гибкий подход к электрификации, сохраняя в будущем автомобили с ДВС и гибридные модели и продолжая инвестировать в них тоже.

Новая платформа Honda серии 0, представленная на выставке CES в начале года, станет основой для будущих электрических внедорожников и спорткаров Honda и Acura.

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Источник: Motor1