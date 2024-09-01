Как парковка на бордюре влияет на состояние автомобиля

Эксперты ГК «Автодом»: за парковку на бордюре грозит штраф три тысячи рублей

Парковка машины на бордюре, когда одна сторона машины выше, никак не влияет на ее техническое состояние, рассказали эксперты ГК «Автодом».

При этом эксперты уточнили, что, согласно КоАП, за парковку на тротуаре предусмотрен административный штраф в размере 1 тыс. рублей. В Москве и Петербурге размер штраф за такое нарушение составит 3 тыс. рублей.

Однако водитель может заехать на бордюр и парковаться на тротуаре, если рядом с местом парковки установлен знак 6.4 «Парковка» вместе с информационной табличкой, поясняющей возможное расположение машины относительно тротуара.

Если установлена табличка 8.6.3, то возможен заезд на тротуар и парковка на нем параллельно проезжей части, рассказали специалисты. Табличка 8.6.2 разрешает заехать на бордюр правыми или левыми колесами, тогда как знак 8.6.6 позволяет припарковаться на бордюре задней осью, а 8.6.7 – передней осью перпендикулярно проезжей части.

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Источник: «Российская газета»