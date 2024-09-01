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Как парковка на бордюре влияет на состояние автомобиля

Эксперты ГК «Автодом»: за парковку на бордюре грозит штраф три тысячи рублей

Парковка машины на бордюре, когда одна сторона машины выше, никак не влияет на ее техническое состояние, рассказали эксперты ГК «Автодом».

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При этом эксперты уточнили, что, согласно КоАП, за парковку на тротуаре предусмотрен административный штраф в размере 1 тыс. рублей. В Москве и Петербурге размер штраф за такое нарушение составит 3 тыс. рублей.

Однако водитель может заехать на бордюр и парковаться на тротуаре, если рядом с местом парковки установлен знак 6.4 «Парковка» вместе с информационной табличкой, поясняющей возможное расположение машины относительно тротуара.

Если установлена табличка 8.6.3, то возможен заезд на тротуар и парковка на нем параллельно проезжей части, рассказали специалисты. Табличка 8.6.2 разрешает заехать на бордюр правыми или левыми колесами, тогда как знак 8.6.6 позволяет припарковаться на бордюре задней осью, а 8.6.7 – передней осью перпендикулярно проезжей части.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Максим Шеметов
Количество просмотров 155
01.09.2024
Фото:ТАСС/ Максим Шеметов
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