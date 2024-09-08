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В Mercedes-Benz нашли управу на китайских конкурентов. Или смирились?

Мерседес инвестирует в Китай $2 млрд, чтобы конкурировать с местными компаниями

4 сентября Группа Mercedes-Benz объявила о намерении инвестировать более 14 млрд юаней (2 млрд долларов) в производства с местными партнерами для расширения своей продуктовой линейки в Китае.

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Начиная с 2025 года Mercedes-Benz начнет производство эксклюзивной для Китая полностью электрической модели CLA с длинной колесной базой; внедорожника GLE с длинной колесной базой и нового премиального электрического минивэна на базе платформы VAN.EA.

Это заявление было сделано на фоне возможного закрытия завода концерна Volkswagen в Германии (проиграл в конкурентной борьбе с китайцами по производству электрокаров) и недавнего увеличения пошлин ЕС на китайские электромобили.

Сообщается, что из этих денег более 10 млрд юаней будет выделено на легковые автомобили и 4 млрд юаней будет инвестировано в легкий коммерческий транспорт.

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Новые модели будут выпускать на совместных предприятиях Mercedes-Benz: Beijing Benz (СП с BAIC) и Fujian Benz.

Ола Каллениус, председатель совета директоров группы Mercedes-Benz, во время своего четвертого (!) визита в Китай в этом году, в частности, заявил: «Китайский рынок является одним из ключевых столпов глобальной стратегии группы Mercedes-Benz и основной движущей силой нашего перехода к электрификации и технологическим инновациям».

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Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Фото:EPA/ТАСС
Количество просмотров 174
08.09.2024
Фото:EPA/ТАСС
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