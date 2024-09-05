Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
19 сентября
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
АВТОВАЗ разработал полностью электрическую...

Строить много и качественно: президент об эффективной работе транспортного сектора

Путин: У России есть потенциал реализовывать глобальные транспортные проекты

Россия не только готова, у нее есть потенциал реализовывать масштабные проекты в сфере транспорта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Он подчеркнул, что на восточном полигоне железных дорог и других крупных автодорожных объектах РФ развернута масштабная работа в этой части.

«В ней задействованы специалисты, инженеры, проектировщики из многих регионов нашей страны. Своим интенсивным трудом, ответственным подходом к делу они доказывают, что Россия может и готова строить быстро, много и качественно, реализовывать инфраструктурные, транспортные проекты национального и в полном смысле этого слова глобального масштаба», – уточнил российский лидер.

Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

Путин напомнил, Северный морской путь активно развивается как международный логистический маршрут, благодаря чему грузопоток по нему за последние 10 лет значительно вырос. Для сравнения: в 2014 году было перевезено 4 млн тонн грузов, в 2023 году – уже более 36 млн тонн, это в пять раз больше рекорда времен СССР, констатировал президент.

Напомним, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Завтра, 6 сентября, форум заканчивает свою работу.

  • «За рулем» можно читать в Viber
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 84
05.09.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0