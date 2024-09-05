Строить много и качественно: президент об эффективной работе транспортного сектора

Путин: У России есть потенциал реализовывать глобальные транспортные проекты

Россия не только готова, у нее есть потенциал реализовывать масштабные проекты в сфере транспорта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Он подчеркнул, что на восточном полигоне железных дорог и других крупных автодорожных объектах РФ развернута масштабная работа в этой части.

«В ней задействованы специалисты, инженеры, проектировщики из многих регионов нашей страны. Своим интенсивным трудом, ответственным подходом к делу они доказывают, что Россия может и готова строить быстро, много и качественно, реализовывать инфраструктурные, транспортные проекты национального и в полном смысле этого слова глобального масштаба», – уточнил российский лидер.

Путин напомнил, Северный морской путь активно развивается как международный логистический маршрут, благодаря чему грузопоток по нему за последние 10 лет значительно вырос. Для сравнения: в 2014 году было перевезено 4 млн тонн грузов, в 2023 году – уже более 36 млн тонн, это в пять раз больше рекорда времен СССР, констатировал президент.

Напомним, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Завтра, 6 сентября, форум заканчивает свою работу.

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Источник: tass.ru