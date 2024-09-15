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Тойта откажется от ДВС? Но электрокары тоже не eё путь
Toyota делает ставку на гибриды на фоне...

Тойта откажется от ДВС? Но электрокары тоже не eё путь

Toyota делает ставку на гибриды на фоне снижения спроса на электромобили

Тойота делает ставку на гибридные автомобили на фоне снижения спроса на электрокары. Хотя японская компания одна из самых медлительных в плане разработки электромобилей, она может стать первой, кто полностью откажется от автомобилей чисто на бензине.

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Toyota Prius
Toyota Prius

После почти трех десятилетий с запуска бензино-электрического гибрида Prius, Тойота планирует перевести большинство, а возможно, и все свои модели Toyota и Lexus на гибридные версии, сообщили два источника в компании.

Председатель Тойоты Акио Тойода заявил в январе, что, по его мнению, глобальная доля электромобилей не превысит 30%.

Ожидается модернизация RAV4 для модельного года 2026. По словам источников, знакомых с планами Тойоты, компания, скорее всего, откажется от бензиновой версии RAV4 на большинстве рынкой, хотя окончательного решения еще не принято.

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Тойота уже прекратила продажу бензиновой версии своей Camry, самого продаваемого седана в Америке, начиная с модельного года 2025. Также теперь Land Cruiser и минивэн Sienna предлагаются только в виде гибридов. По словам источников, многие модели, которые будут доступны только в гибридной версии, также будут выпускаться в виде подключаемого гибрида с более емкой батареей.

Пока продажи европейских электрокаров на западных рынках замедляются, а автопроизводители приостанавливают производство или закрывают заводы, Китай продолжает расширять объемы. В августе Китай стал первой страной, где за месяц было продано более 1 млн электрокаров (+33% к августу 2023 года).

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Источник: Reuters

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Алексеева Елена
15.09.2024
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