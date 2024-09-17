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Стало известно, что будет с ценами на авиабилеты после повышения сбора перевозчикам

Авиаэксперт Гусаров: цены на авиабилеты вырастут, но пассажиры этого не заметят

Индексация аэронавигационных сборов повлияет на стоимость билетов на самолет, но кардинальной разницы пассажиры не ощутят. Об этом рассказал главный редактор ресурса Avia.ru Роман Гусаров.

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Стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила повышение аэронавигационных сборов с российских авиакомпаний: на внутренних рейсах ставка увеличилась на 37%, на международных – в два раза. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном портале правовых актов.

По словам Гусарова, для конечного потребителя это значит, что цены на авиабилеты вырастут в среднем до 150 рублей в расчете на одного пассажира.

«Но с учетом того, что билеты стоят несколько тысяч рублей, пассажиры этого не заметят. Но авиакомпании не очень довольны данной инициативой. Потому что их конечная цена на билет для потребителя определяется не себестоимостью, а рынком, спросом и предложением, сезонностью и другими факторами. В том числе периодом покупки билета и так далее», – объяснил эксперт.

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Другими словами, авиаперевозчики возьмут на себя все издержки, что касается аэропортовых сборов, они тоже «однозначно будут повышаться», убежден Гусаров. При этом он подчеркнул, что на ценообразование в сфере авиаперевозок аэропортовые сборы влияют значительно в большей степени, чем аэронавигационные.

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Источник: pnp.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / rawpixel.com
Количество просмотров 59
17.09.2024
Фото:freepik / rawpixel.com
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