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Nissan GT-R снимают с производства, и вот почему

Пьер Луан, Nissan: Спорткар GT-R нельзя выпускать из-за новых норм

Выпускающийся с 2007 года Nissan GT-R поколения R35 будет окончательно снят с производства и перестанет поставляться на рынки всех стран с 2025 года. В Европе спорткар еще в 2021 году не прошел обновленные правила по шуму, а до этого – покинул австралийский рынок из-за несоответствия требованиям при боковом краш-тесте.

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Nissan GT-R (R35)
Nissan GT-R (R35)

Руководитель отдела глобальных продуктов Nissan Пьер Луан в интервью Top Gear допустил, что после снятия модели с производства в модельном ряду японского бренда возникнет брешь, которую нечем будет заполнить.

Прошлогодний концепт Hyper Force намекал на перспективы полностью электрический R36 с твердотельными аккумуляторами, однако на смену поколения у GT-R обычно уходят годы – концепт был показан в 2021-м, а производство началось лишь в 2007-м.

Интерьер Nissan GT-R (R35) в исполнении «final edition»
Интерьер Nissan GT-R (R35) в исполнении «final edition»

В начале 2024 года директор по программному дизайну Nissan Джованни Арроба предположил, что следующий GT-R будет выпущен к 2030 году.

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Источник отмечает, что ужесточение европейского законодательства только в этом году полностью закрыло рынок Старого света сразу для нескольких ярких автомобилей. Из-за новых законов о кибербезопасности прекратились поставки Toyota GR86, Subaru BRZ, Porsche Boxster и Cayman, а Mazda отказалась от 2,0-литрового двигателя Miata MX-5, оставив только 1,5-литровый мотор...

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Источник: Motor1

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
23.09.2024
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