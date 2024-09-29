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Футуристичные кресла, двери «крыло чайки» и другие решения в новом концепте Light of ASEAN

SAIC-GM-Wuling представила свой первый глобальный концепт-кар Light of ASEAN

Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling (SGMW), известное своими популярными автомобилями в Китае, представило свой первый глобальный концепт-кар Light of ASEAN. Название выбрано не случайно – этот концепт-кар символизирует стремление SGMW выйти на новые рынки, в частности, на рынки стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), в которую входят 10 государств: Индонезия, Вьетнам, Лаос, Бруней, Таиланд, Мьянма, Филиппины, Камбоджа, Сингапур и Малайзия.

Light of ASEAN
Light of ASEAN

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Light of ASEAN – это футуристичный концепт-кар с легко узнаваемыми дверями типа «крыло чайки». Эти двери, открывающиеся вверх и наружу, уже знакомы по многим концептуальным и серийным автомобилям, например, Tesla Model X. В случае с Light of ASEAN, двери «крыло чайки» закрывают как передние, так и задние сиденья, создавая эффект открытого пространства.

Light of ASEAN
Light of ASEAN
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Light of ASEAN
Light of ASEAN

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Но настоящая изюминка Light of ASEAN – это его салон. Сзади установлено сиденье в стиле дивана, обеспечивающее максимальный комфорт для пассажиров. Спереди же расположены два кресла необычной конструкции, которые отличаются встроенной подставкой для ног.

Light of ASEAN – чисто электрический автомобиль. Подробные характеристики силовой установки пока не раскрываются, но предполагается, что автомобиль будет обладать достаточной мощностью и автономностью для комфортного передвижения.

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 11
29.09.2024
Фото:CarNewsChina
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