Футуристичные кресла, двери «крыло чайки» и другие решения в новом концепте Light of ASEAN

SAIC-GM-Wuling представила свой первый глобальный концепт-кар Light of ASEAN

Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling (SGMW), известное своими популярными автомобилями в Китае, представило свой первый глобальный концепт-кар Light of ASEAN. Название выбрано не случайно – этот концепт-кар символизирует стремление SGMW выйти на новые рынки, в частности, на рынки стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), в которую входят 10 государств: Индонезия, Вьетнам, Лаос, Бруней, Таиланд, Мьянма, Филиппины, Камбоджа, Сингапур и Малайзия.

Light of ASEAN

Почитать еще: А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе

Light of ASEAN – это футуристичный концепт-кар с легко узнаваемыми дверями типа «крыло чайки». Эти двери, открывающиеся вверх и наружу, уже знакомы по многим концептуальным и серийным автомобилям, например, Tesla Model X. В случае с Light of ASEAN, двери «крыло чайки» закрывают как передние, так и задние сиденья, создавая эффект открытого пространства.

Light of ASEAN

Light of ASEAN

Но настоящая изюминка Light of ASEAN – это его салон. Сзади установлено сиденье в стиле дивана, обеспечивающее максимальный комфорт для пассажиров. Спереди же расположены два кресла необычной конструкции, которые отличаются встроенной подставкой для ног.

Light of ASEAN – чисто электрический автомобиль. Подробные характеристики силовой установки пока не раскрываются, но предполагается, что автомобиль будет обладать достаточной мощностью и автономностью для комфортного передвижения.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: CarNewsChina