408 л.с. и запас хода 613 км: в Россию привезли новый кроссовер

В России появился в продаже новый электрический Porsche Macan за 14,3 млн рублей

Столичный дилер привез в Россию немецкий премиальный кроссовер Porsche Macan нового поколения по цене 14 290 000 руб. В РФ автомобиль предлагают в версии 4 Electric с электрическим мотором общей мощностью 408 л.с., или 300 кВт, АКП. Привод полный.

Porsche Macan

Porsche Macan второго поколения дебютировал в начале 2024 года. Сообщалось, что кроссовер частично перейдет на электротягу. В автомобиль установили новые электрические двигатели PSM, они расположены на передней и задней осях.

Интерьер Porsche Macan

Новый Macan создан на платформе Premium Platform Electric с 800-вольтовой архитектурой. Автомобиль на литий-ионной батарее (100 кВтч) способен проехать до 613 км в версии, которая продается в России. Внешне электромобиль заметно отличается от обычного Macan: он получил безрамочные двери, фары в стиле Taycan, новые фонари, спойлер и иные задние стойки.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

Источник: Autonews