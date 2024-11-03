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Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
15 ноября
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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Жизнь российских автовладельцев с 1 ноября изменится: цены на бензин вырастут, а автомобили снова подорожают

Согласно прогнозам экспертов маркетингово-аналитической компании Total Research, в России в ноябре подорожает моторное топливо на АЗС. После введения с 1 октября текущего года новых ставок утильсбора дилеры уже подняли цены на автомобили, в ноябре эта динамика продолжится.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Названы две самые важные и очевидные причины роста цен на автомобили

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В октябре новые легковые автомобили в России в среднем подорожали на 2–5%., что связано с увеличением утилизационного сбора, высокой ключевой ставкой и ослаблением рубля. По прогнозам, до конца года новые машины могут подорожать еще на 10%.

УАЗ обновил свой старейший внедорожник

УАЗ открыл продажи автомобилей Хантер с новым, более мощным мотором. Уточняется, что автомобиль начали оснащать двигателем, ранее доступным только более дорогим моделям: Патриоту, Пикапу и Профи.

Автомобилистов начнут штрафовать по камерам за курение и не только

Автомобилистов, по инициативе Минтранса, вскоре будут штрафовать за вейпы и прочие гаджеты, отвлекающие от движения. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал нововведение.

В РФ будут скидки на штрафы за неоплату парковки — документ одобрен в первом чтении

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании рекомендовал принять в первом чтении проект закона, наделяющий субъекты РФ правом вводить скидки в 50% на штрафы за нарушение правил пользования платной парковкой при условии их уплаты в течение 20 дней.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 817
03.11.2024 
Фото:
«За рулем»
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