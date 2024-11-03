Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
Жизнь российских автовладельцев с 1 ноября изменится: цены на бензин вырастут, а автомобили снова подорожают
Согласно прогнозам экспертов маркетингово-аналитической компании Total Research, в России в ноябре подорожает моторное топливо на АЗС. После введения с 1 октября текущего года новых ставок утильсбора дилеры уже подняли цены на автомобили, в ноябре эта динамика продолжится.
Названы две самые важные и очевидные причины роста цен на автомобили
В октябре новые легковые автомобили в России в среднем подорожали на 2–5%., что связано с увеличением утилизационного сбора, высокой ключевой ставкой и ослаблением рубля. По прогнозам, до конца года новые машины могут подорожать еще на 10%.
УАЗ обновил свой старейший внедорожник
УАЗ открыл продажи автомобилей Хантер с новым, более мощным мотором. Уточняется, что автомобиль начали оснащать двигателем, ранее доступным только более дорогим моделям: Патриоту, Пикапу и Профи.
Автомобилистов начнут штрафовать по камерам за курение и не только
Автомобилистов, по инициативе Минтранса, вскоре будут штрафовать за вейпы и прочие гаджеты, отвлекающие от движения. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал нововведение.
В РФ будут скидки на штрафы за неоплату парковки — документ одобрен в первом чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании рекомендовал принять в первом чтении проект закона, наделяющий субъекты РФ правом вводить скидки в 50% на штрафы за нарушение правил пользования платной парковкой при условии их уплаты в течение 20 дней.
«За рулем» разыгрывает призы среди подписчиков
Мы проводим розыгрыш призов среди подписчиков. А именно — дарим видеорегистратор за лучший лайфхак для канала «Лайфхаки автомобилистов»!
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.