Kia представит на автошоу в Лос-Анджелесе 5 новинок

На автосалоне в Лос-Анджелесе Kia покажет версию Sportage 2026 года

Kia воспользуется автосалоном в Лос-Анджелесе, чтобы представить пять новинок. Все секреты компания раскрывать не хочет, но выпустила тизерное изображение версии Sportage для США.

Хотя там не так много нового, кроссовер следует по стопам международной версии, представленной ранее в этом месяце.

В качестве краткого напоминания, обновленный Sportage имеет более традиционную переднюю часть и обновленную заднюю. К ним присоединился обновленный интерьер с новой приборной панелью и современными дисплеями. Силовые агрегаты, по-видимому, останутся теми же, а вот гибридный вариант может получить небольшое повышение производительности.

Помимо Sportage, можно ожидать EV6 2025 года. Обновленный электромобиль был представлен в мае и отличается обновленным стилем, интерьером и аккумулятором повышенной емкости - на 84 кВт·ч.

Оставшиеся три дебютанта более загадочны, но одним из них может стать EV9 GT. Мы также можем увидеть хэтчбек K4 и новый концепт или серийную версию EV4.

Автосалон в Лос-Анджелесе пройдет с 22 ноября по 1 декабря 2025 года и будет полон премьер: Hyundai представит Ioniq 9 и концепт Initium, Volkswagen покажет американскую версию Tiguan, новые продукты для выставки готовят Fiat, Ford и Porsche.

«За рулем» можно читать в Viber

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Carscoops