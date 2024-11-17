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Kia представит на автошоу в Лос-Анджелесе 5 новинок

На автосалоне в Лос-Анджелесе Kia покажет версию Sportage 2026 года

Kia воспользуется автосалоном в Лос-Анджелесе, чтобы представить пять новинок. Все секреты компания раскрывать не хочет, но выпустила тизерное изображение версии Sportage для США.

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Хотя там не так много нового, кроссовер следует по стопам международной версии, представленной ранее в этом месяце.

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В качестве краткого напоминания, обновленный Sportage имеет более традиционную переднюю часть и обновленную заднюю. К ним присоединился обновленный интерьер с новой приборной панелью и современными дисплеями. Силовые агрегаты, по-видимому, останутся теми же, а вот гибридный вариант может получить небольшое повышение производительности.

Помимо Sportage, можно ожидать EV6 2025 года. Обновленный электромобиль был представлен в мае и отличается обновленным стилем, интерьером и аккумулятором повышенной емкости - на 84 кВт·ч.

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Оставшиеся три дебютанта более загадочны, но одним из них может стать EV9 GT. Мы также можем увидеть хэтчбек K4 и новый концепт или серийную версию EV4.

Автосалон в Лос-Анджелесе пройдет с 22 ноября по 1 декабря 2025 года и будет полон премьер: Hyundai представит Ioniq 9 и концепт Initium, Volkswagen покажет американскую версию Tiguan, новые продукты для выставки готовят Fiat, Ford и Porsche.

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Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Количество просмотров 15
17.11.2024 
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-27