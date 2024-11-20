Подросткам запретят электросамокаты — как это будет?

Кадаков: «Триллер» с самокатами мы будем наблюдать на протяжении нескольких лет

Как «За рулем» сообщал ранее, Минтранс хочет запретить управлять электросамокатами лицам до 16 лет. Сейчас ведомство взялось за подготовку изменений в ПДД.

По плану, минимальный возраст для управления средствами индивидуальной мобильности будет повышен с 14 до 16 лет, заявил замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Владимир Луговенко.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Луговенко сообщил, что после межведомственного обсуждения Минтранс отказался от идеи передачи треков СИМ (маршрутов поездки) в органы власти. Если вы помните, речь шла о том, чтобы в крупном городе каждая поездка в булочную на электросамокате предварялась бы авторизацией в некой федеральной системе. Идея была настолько сомнительной, что я не удивлен ее тихому «сливу».

Вместо электронного контроля за электросамокаты возьмутся по старинке – с контролем камерами по номерам. Какие номера будут вешать на самокаты и как заставят это делать частников (а не только прокатчиков) – вопрос отдельный.

Будут ли камеры фотовидеофиксации вешать на тротуарах? Посмотрим. Но пока все идет по сценарию, который я описывал больше года назад, когда самокатчиков решили жестко приструнить. Будут «письма счастья», механизмы их оспаривания, штрафы за парковку в неположенных местах, эвакуации и так далее. Весь этот триллер мы будем вместе наблюдать на протяжении нескольких ближайших лет.

Например, Минтранс хочет прописать правила обгона и опережения пешеходов самокатчиками, напоминает Кадаков. Этими правилами дополнят действующие ПДД.

А вот должны ли самокатчики изучать ПДД – вопрос тоже пока открытый, замечает главный редактор «За рулем»... Как сообщалось ранее, работа над подготовкой соответствующих изменений в Минтрансе РФ должна завершиться в самое ближайшее время. После этого документ вынесут на общественное обсуждение.

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Источник: Максим Кадаков