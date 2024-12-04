В Россию привезли новый семейный минивэн Renault: известна цена

В России появился в продаже новый минивэн Renault Express за 3 млн рублей

В России поступили в продажу новые минивэны Renault Express по цене от 3,03 млн рублей За столько автомобиль 2023 г. в. продает московский автосалон.

Renault Express

У минивэна есть многофункциональное рулевое колесо, камера заднего вида, круиз-контроль, медиасистема с 8-дюймовым экраном, кондиционер. В другом столичном автосалоне аналогичный автомобиль стоит 3,05 млн рублей. Дороже всего Renault Express стоят на Дальнем Востоке: во Владивостоке и Хабаровске цены на них начинаются от 3,7 млн рублей.

Renault Express

Под капотом всех Renault Express установлен 1,6-литровый атмосферник мощностью 108 л.с., МКП. У автомомбиля большие сдвижные двери почти метровой ширины и возможность увеличения внутреннего пространства для груза до 3 м3.

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Источник: «Автоновости дня»