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В Россию привезли новый семейный минивэн Renault: известна цена

В России появился в продаже новый минивэн Renault Express за 3 млн рублей

В России поступили в продажу новые минивэны Renault Express по цене от 3,03 млн рублей За столько автомобиль 2023 г. в. продает московский автосалон.

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Renault Express
Renault Express

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У минивэна есть многофункциональное рулевое колесо, камера заднего вида, круиз-контроль, медиасистема с 8-дюймовым экраном, кондиционер. В другом столичном автосалоне аналогичный автомобиль стоит 3,05 млн рублей. Дороже всего Renault Express стоят на Дальнем Востоке: во Владивостоке и Хабаровске цены на них начинаются от 3,7 млн рублей.

Renault Express
Renault Express

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Под капотом всех Renault Express установлен 1,6-литровый атмосферник мощностью 108 л.с., МКП. У автомомбиля большие сдвижные двери почти метровой ширины и возможность увеличения внутреннего пространства для груза до 3 м3.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 4609
04.12.2024 
Фото:Renault
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