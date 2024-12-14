Не согласны со штрафом ГАИ? Юрист знает, как оспорить его на законных основаниях

Юрист Резник объяснил, как правильно обжаловать штраф за неправильную парковку

Назначенное административное наказание за неправильную парковку можно обжаловать в течение 10 дней со дня получения копии постановления в соответствии с Кодексом административных правонарушений (КоАП РФ). Об этом рассказал юрист Единого центра защиты Кирилл Резник.

При этом важно учесть тот факт, что штрафы (как и другие административные наказания) могут быть назначены не только должностным лицом (инспектором Госавтоинспекции), но и судом.

«Соответственно, порядок обжалования будет отличаться: постановление о штрафе, вынесенное инспектором, необходимо обжаловать в суде, а постановление суда о назначении административного наказания – в вышестоящем суде», – объясняет юрист.

Чтобы обжаловать штраф с камеры видеофиксации, нужно направить жалобу и документы, подтверждающие правоту автовладельца, в региональное подразделение Госавтоинспекции.

Резник подчеркивает, что можно оспорить штраф с камер фотовидеофиксации в следующих случаях: за рулем находился другой человек; неверно указано место нарушения; на участке дороги отсутствует запрещающий знак и знак видеофиксации; камера зафиксировала тень машины на обочине, а не сам автомобиль; штраф пришел за автомобиль-двойник; за одно нарушение пришло несколько штрафов.

Обжалование штрафов, вынесенных представителями ГАИ, осуществляется в суде. Саму жалобу необходимо направить в канцелярию суда, объясняет Резник.

«При этом днем подачи считается дата регистрации письма на почте или дата приема документов в суде или вышестоящему должностному лицу. Обжалование штрафов, вынесенных судом, происходит в суде второй инстанции по отношению к суду, вынесшему изначальное постановление об административном наказании. Для мировых судей второй инстанцией являются районные суды, для районных судов – областные суды (суды субъектов России)», – объясняет юрист.

Если штраф не будет оплачен в положенный срок, судебные приставы арестуют счета в банке или имущество должника, и запретят покидать страну. Чтобы избежать штрафных санкций от ГАИ нужно просто не нарушать Правила дорожного движения, подытожил Резник.

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Источник: ria.ru