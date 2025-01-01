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Интерьер Xiaomi SU7 Ultra
1 января
Для вождения этого «зверя» нужна специальная автошкола, и она будет!
Элитная автошкола по обучению вождению Xiaomi...

Для вождения этого «зверя» нужна специальная автошкола, и она будет!

Элитная автошкола по обучению вождению Xiaomi SU7 Ultra скоро откроется

В марте следующего года ожидается выход нового электромобиля Xiaomi SU7 Ultra, который обещает стать настоящим флагманом в мире высокопроизводительных автомобилей.

С мощностью 1545 л.с., этот автомобиль требует от водителей особого подхода и навыков. Именно поэтому Xiaomi решила открыть элитную автошколу, чтобы обучить своих клиентов безопасному и эффективному управлению таким мощным транспортным средством.

Xiaomi SU7 Ultra
Xiaomi SU7 Ultra
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Xiaomi SU7 Ultra оснащён одним электродвигателем V6 на передней оси, который обеспечивает мощность до 391 л.с., и двумя электродвигателями V8 на задних колесах, каждый из которых выдаёт по 577 л.с. Такое сочетание делает SU7 Ultra одним из самых мощных электромобилей на рынке.

Основатель и генеральный директор Xiaomi, Лэй Цзюнь, подчеркивает, что обучение вождению для владельцев SU7 Ultra станет неотъемлемой частью их опыта владения автомобилем. Открытие элитной автошколы – это не просто маркетинговый ход, а необходимость.

Интерьер Xiaomi SU7 Ultra
Интерьер Xiaomi SU7 Ultra

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Учитывая, что мощность автомобиля превышает 1500 л.с., важно, чтобы водители знали, как правильно использовать эту силу на дороге, как реагировать в экстренных ситуациях и как максимально безопасно управлять таким мощным транспортным средством.

Регистрация на курсы в автошколе будет доступна для тех, кто оформит предварительный заказ на SU7 Ultra. Ожидается, что информация о начале регистрации появится в ближайшее время.

Предзаказы на Xiaomi SU7 Ultra уже принимают по цене 112 200 долларов.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Xiaomi
Количество просмотров 19
01.01.2025 
Фото:Xiaomi
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