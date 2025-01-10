Аналитики выяснили, на какие авто снизились цены на рынке РФ

НАПИ: в декабре изменились цены на 158 комплектаций новых легковых автомобилей

Рекомендованные розничные цены (РРЦ) на новые легковые автомобили на авторынке России выросли более, чем на 10% в декабре 2024 года. К такому выводу пришли аналитики Национального агентства прямых инвестиций (НАПИ).

Отмечается, что изменились цены на 158 комплектаций, причем на четыре комплектации автомобилей Evolute и Voyah цены снизились от 6,7% до 21,9%. А рост цен на 154 комплектации брендов Changan, Chery, Geely, JAC, Lada, Haval, Omoda, Tank, Jetour, Jaecoo, Wey, Solaris, VGV, Belgee, Knewstar в декабре составил от 0,3% до 10,3%.

В частности, рост цен на комплектацию Comfort автомобиля Changan UNI-K составил 2,6% (цена изменилась с 3,869 млн рублей на 3,969 млн рублей). С 4,299 млн рублей до 4,399 млн выросли цены на комплектацию Luxe AWD Changan UNI-K – рост составил 2,3%.

При этом комплектация Action MT Years Edition Chery Tiggo 4 Pro подорожала незначительно – с 1, 92 млн рублей до 1,97 млн рублей (2,6%). Комплектация Action 18 Years Edition автомобиля Chery Tiggo 4 Pro подорожала с 2,05 до 2,1 млн рублей (2,4%).

В то же время, цена на комплектацию PHEV Long Range автомобиля Voyah Dream снизилась сразу на 21,9% c 10,89 до 8,5 млн рублей, а стоимость комплектации EV автомобиля Voyah Free снизилась с 4,89 до 4,199 млн рублей (на 14,1%).

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Источник: napinfo.ru