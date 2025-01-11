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Kia готовит неожиданную замену бестселлеру Rio: подробности и фото

Kia заменит модель Rio новым компактным кроссовером EV2

Легендарный Kia Rio, покоривший сердца миллионов, уходит на заслуженный отдых, уступая место новому герою – электрическому кроссоверу Kia EV2.

Замена Rio не будет простой сменой поколений. Kia EV2 – это принципиально новый подход к городскому транспорту, ориентированный на экологичность и современный дизайн.

Шпионское фото Kia EV2 на тестах
Шпионское фото Kia EV2 на тестах
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Внешне автомобиль наследует узнаваемые черты старших братьев из модельного ряда Kia: характерные вертикальные фары, покатое лобовое стекло, оптимизирующее аэродинамику, и минималистичный капот.

Задняя часть, с эффектными отражателями и стильными вставками в бампере, завершает целостный и запоминающийся образ. В оснащение автомобиля входят 18-дюймовые легкосплавные колёса.

Несмотря на компактные размеры (около 4 метров в длину и колесная база чуть более 2550 мм), Kia EV2 обещает невероятный простор в салоне. Центральное место в интерьере займёт современный сенсорный экран информационно-развлекательной системы, обеспечивающий доступ ко всем необходимым функциям.

Сердцем Kia EV2 станет мощный электромотор, развивающий до 160 л.с. Автомобиль будет представлен в двух версиях: стандартной с запасом хода до 300 км, идеально подходящей для ежедневных поездок по городу, и версии Long Range, способной преодолеть до 480 км на одном заряде.

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Производство Kia EV2 будет налажено на заводе Kia в Словакии, на той же производственной линии, что и популярный кроссовер Sportage. Запуск модели на рынок запланирован на вторую половину 2025 года.

Источник: 32cars.ru

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Motor.es
Количество просмотров 306
11.01.2025 
Фото:Unsplash | Motor.es
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