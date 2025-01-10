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Все автомобили BMW с этой опцией станут легендами: на смену пришла новая система

BMW заменила iDrive на современные системы с голосовым и сенсорным управлением

Руководство автоконцерна BMW накануне объявило о прекращении использования инновационной системы управления iDrive. Решение топ-менеджмента совпало с запуском новейшей системы Panoramic iDrive и операционной системы BMW OS X с сенсорным и голосовым управлением.

Система iDrive была революцией для своего времени, благодаря ей, в салоне BMW устранили множество физических кнопок, а интерьер автомобиля стал минималистичным и современным.

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Технологии развиваются, и сегодня предпочтение отдается сенсорным экранам, последние версии iDrive 8 и 9 уже переориентировали на сенсорные интерфейсы. Другими словами, эпоха iDrive подошла к своему логическому завершению.

Отказ от производства iDrive не только сократит затраты, но и упростит разработку программного обеспечения. Новая система Panoramic iDrive с изогнутым дисплеем и улучшенными голосовыми командами обещает быть более интуитивной и соответствовать современным требованиям клиентов.

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Источник: speedme.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 383
10.01.2025 
Фото:Unsplash
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