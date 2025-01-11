Евросоюз в шоке: в Россию за 5 лет ввезли люксовых иномарок почти на ₽36 млрд

FT: вопреки санкциям экспорт автомобилей из Европы в Россию не прекращается

Автомобили производства Европы класса «люкс» несмотря на введенные против России санкции, все равно попадают на российский рынок. К такому выводу пришли эксперты The Financial Times.

В ходе проведенного независимого расследования они выяснили, что машины прибывают на рынок РФ обходными путями через Турцию, Грузию и Южную Корею. На одной из российских интернет-площадок есть более 50 объявлений о продаже автомобилей класса люкс из 25 различных автосалонов Германии. Причем средняя цена автомобилей составляет порядка 19 тыс. евро (примерно 1,995 млн. рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Один из чиновников Евросоюза на условиях анонимности признал, что такой факт является «несомненно, слегка подозрительным», при этом он не считает сложившуюся ситуацию большой проблемой, потому что в конечном итоге «Россия за них [автомобили – примеч. редакции] переплачивает». Также европейский чиновник отметил, что новые санкционные меры против Белоруссии уже немного сократили этот трафик, хотя подчеркнул, что «лазейка всегда есть».

При этом имеющаяся статистика опровергает заявление чиновника ЕС о сокращении потока, потому что, например, Rolls-Royce и Bentley беспрепятственно ввозят в РФ, также как и раньше. Причем машины везут чаще всего через Азербайджан. В 2023 году экспорт авто британского производства в эту республику вырос сразу на 2000% в сравнении с периодом за 2018-2022 годы. Всего было завезено люксовых автомобилей на сумму 350 млн. долларов (35,8 млрд. рублей по текущему курсу).

Представители Rolls-Royce и Bentley поспешили сделать заявление для СМИ Британии, что с 2022 года не ведут торговлю с Россией. А обвинить автоконцерны в нарушении санкций не представляется возможным, потому что после экспорта автомобилей в другую страну отследить их дальнейший путь практически невозможно.

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Источник: ft.com