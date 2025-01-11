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Евросоюз в шоке: в Россию за 5 лет ввезли люксовых иномарок почти на ₽36 млрд

FT: вопреки санкциям экспорт автомобилей из Европы в Россию не прекращается

Автомобили производства Европы класса «люкс» несмотря на введенные против России санкции, все равно попадают на российский рынок. К такому выводу пришли эксперты The Financial Times.

В ходе проведенного независимого расследования они выяснили, что машины прибывают на рынок РФ обходными путями через Турцию, Грузию и Южную Корею. На одной из российских интернет-площадок есть более 50 объявлений о продаже автомобилей класса люкс из 25 различных автосалонов Германии. Причем средняя цена автомобилей составляет порядка 19 тыс. евро (примерно 1,995 млн. рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

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Один из чиновников Евросоюза на условиях анонимности признал, что такой факт является «несомненно, слегка подозрительным», при этом он не считает сложившуюся ситуацию большой проблемой, потому что в конечном итоге «Россия за них [автомобили – примеч. редакции] переплачивает». Также европейский чиновник отметил, что новые санкционные меры против Белоруссии уже немного сократили этот трафик, хотя подчеркнул, что «лазейка всегда есть».

При этом имеющаяся статистика опровергает заявление чиновника ЕС о сокращении потока, потому что, например, Rolls-Royce и Bentley беспрепятственно ввозят в РФ, также как и раньше. Причем машины везут чаще всего через Азербайджан. В 2023 году экспорт авто британского производства в эту республику вырос сразу на 2000% в сравнении с периодом за 2018-2022 годы. Всего было завезено люксовых автомобилей на сумму 350 млн. долларов (35,8 млрд. рублей по текущему курсу).

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Представители Rolls-Royce и Bentley поспешили сделать заявление для СМИ Британии, что с 2022 года не ведут торговлю с Россией. А обвинить автоконцерны в нарушении санкций не представляется возможным, потому что после экспорта автомобилей в другую страну отследить их дальнейший путь практически невозможно.

Источник: ft.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 286
11.01.2025 
Фото:Depositphotos
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