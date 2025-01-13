Пониженное давление в шинах зимой очень опасно: рассказываем, как избежать риска

Водителям назвали оптимальные значения давления в шинах авто в зимнее время

Пониженное давление в шинах автомобиля при минусовых температурах может негативно сказаться на управляемости автомобиля и безопасности, а также увеличит расход топлива. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали, как регулярный контроль и корректировка давления в шинах в соответствии с температурными условиями и рекомендациями производителя помогут избежать этих проблем и обеспечат безопасное вождение в зимний сезон.

Отмечается, что при понижении температуры на каждые 8 °C давление в шинах уменьшается примерно на 0,1 атмосферы. Например, если при +20 °C давление в шине составляет 2,4 атмосферы, то при -20 °C оно снизится до 1,9 атмосферы. В результате износ шин увеличивается, а это напрямую влияет на управляемость транспортным средством и даже приводит к увеличению расхода топлива.

Чтобы этого избежать, необходимо периодически проверять давление шин в холодное время года.

«Измеряйте давление в шинах утром перед поездкой, когда они еще не нагрелись. Это позволит получить точные данные и скорректировать давление в соответствии с рекомендациями производителя», – советуют эксперты.

В холодное время года рекомендуется повысить давление в шинах на 0,2-0,3 атмосферы выше летних значений. Такие значения компенсирует снижение давления из-за холода, в итоге сцепление с дорогой улучшится. Но стоит помнить, что следует избегать перекачки и не превышать максимальное давление, указанное на шинах. Дело в том, что чрезмерное давление уменьшает площадь шины при контакте с дорогой, снижает сцепление и ускоряет износ протектора.

При эксплуатации автомобиля на высоких скоростях давление в шинах необходимо немного увеличить. Что касается поездок на длительные расстояния, давление в шинах нужно повысить на 0,2 бара. Это уменьшит деформацию и нагрев шин, улучшит устойчивость машины, а расход топлива снизится.

Чтобы поддерживать оптимальное давление в шинах в зимнее время, необходимо проверять его не реже одного раза в неделю. Стоит помнить, что разница в давлении негативно сказывается на управляемости транспортного средства, особенно на скользкой дороге. А оптимальный уровень давления в шинах зимой обеспечит безопасность, продлит срок службы шин и улучшит экономичность автомобиля.