Названы 10 лучших семейных кроссоверов и внедорожников в мире — они есть и в России
Кроссовер Skoda Kodiaq чешского производства возглавил топ-10 лучших семейных кроссоверов и внедорожников по версии экспертов AutoCar. Этот неприхотливый автомобиль доступен в 5- и 7-местном исполнении, у него практичный салон и большой багажник объемом 910 л.
Такой функциональный кроссовер кроме версий с ДВС предлагается в плагин-гибридной версии с большим запасом хода. Из минусов Skoda Kodiaq называют «задумчивый» на низких скоростях робот DSG, отсутствие ожидаемой динамики и слишком большое количество режимов у PHEV-версии кроссовера.
Второе место в рейтинге лучших семейных SUV занимает электрический Kia EV9 с впечатляющим дизайном, у него просторный и многофункциональный салон, а также большой запас хода. По мнению экспертов, у Kia EV9 тихий плавный ход и он невероятно прост в управлении. К минусам эксперты отнесли недостаточную маневренность и не самые премиальные материалы отделки.
Замыкает топ-3 стильный Peugeot 5008, эксперты отметили его отличную управляемость, просторный салон и гибридную силовую установку. Из недостатков выделили лишенный удобств третий ряд сидений, слабую разгонную динамику (особенно при полной загрузке) и не самую простую в управлении мультимедийную систему.
Полностью топ-10 лучших семейных кроссоверов и внедорожников выглядит следующим образом:
- Skoda Kodiaq
- Kia EV9
- Peugeot 5008
- Land Rover Discovery Sport
- Hyundai Santa Fe
- Nissan X-Trail
- Renault Scenic E-Tech
- Hyundai Tucson
- Volvo XC40
- BMW X3
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: autocar.co.uk