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Названы 10 лучших семейных кроссоверов и внедорожников в мире — они есть и в России

Топ-10 семейных SUV по версии Autocar возглавил чешский кроссовер Skoda Kodiaq

Кроссовер Skoda Kodiaq чешского производства возглавил топ-10 лучших семейных кроссоверов и внедорожников по версии экспертов AutoCar. Этот неприхотливый автомобиль доступен в 5- и 7-местном исполнении, у него практичный салон и большой багажник объемом 910 л.

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Такой функциональный кроссовер кроме версий с ДВС предлагается в плагин-гибридной версии с большим запасом хода. Из минусов Skoda Kodiaq называют «задумчивый» на низких скоростях робот DSG, отсутствие ожидаемой динамики и слишком большое количество режимов у PHEV-версии кроссовера.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

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Второе место в рейтинге лучших семейных SUV занимает электрический Kia EV9 с впечатляющим дизайном, у него просторный и многофункциональный салон, а также большой запас хода. По мнению экспертов, у Kia EV9 тихий плавный ход и он невероятно прост в управлении. К минусам эксперты отнесли недостаточную маневренность и не самые премиальные материалы отделки.

Замыкает топ-3 стильный Peugeot 5008, эксперты отметили его отличную управляемость, просторный салон и гибридную силовую установку. Из недостатков выделили лишенный удобств третий ряд сидений, слабую разгонную динамику (особенно при полной загрузке) и не самую простую в управлении мультимедийную систему.

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Полностью топ-10 лучших семейных кроссоверов и внедорожников выглядит следующим образом:

  • Skoda Kodiaq
  • Kia EV9
  • Peugeot 5008
  • Land Rover Discovery Sport
  • Hyundai Santa Fe
  • Nissan X-Trail
  • Renault Scenic E-Tech
  • Hyundai Tucson
  • Volvo XC40
  • BMW X3

Источник: autocar.co.uk

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / senivpetro | Skoda
Количество просмотров 26351
14.01.2025 
Фото:freepik / senivpetro | Skoda
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