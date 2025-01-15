Шел по обочине: автобус насмерть сбил подростка-сироту на трассе

Подросток стал жертвой ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Красноярском крае

Авария случилась накануне вечером рядом с деревней Ивановка, в 60 километрах от города Канска. Рейсовый автобус, в котором находились 15 пассажиров, направлялся из села Тасеево в Красноярск. Общественный транспорт сбил 17-летнего подростка, идущего с приятелем по обочине. От удара юноша отлетел в сторону и попал под колеса КАМАЗа, спасти его не удалось.

Уточняется, что подросток учился в Канском техникуме отраслевых технологий и сельского хозяйства. Он был сиротой и проживал с опекунами.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Расследование держит на контроле краевая прокуратура.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: telegram-канал прокуратуры Красноярского края