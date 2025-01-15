#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Шел по обочине: автобус насмерть сбил подростка-сироту на трассе

Подросток стал жертвой ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Красноярском крае

Авария случилась накануне вечером рядом с деревней Ивановка, в 60 километрах от города Канска. Рейсовый автобус, в котором находились 15 пассажиров, направлялся из села Тасеево в Красноярск. Общественный транспорт сбил 17-летнего подростка, идущего с приятелем по обочине. От удара юноша отлетел в сторону и попал под колеса КАМАЗа, спасти его не удалось.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Jetta VA3 — Фольксваген? Шкода? Да, но есть важные отличия

Уточняется, что подросток учился в Канском техникуме отраслевых технологий и сельского хозяйства. Он был сиротой и проживал с опекунами.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Расследование держит на контроле краевая прокуратура.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: telegram-канал прокуратуры Красноярского края

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 76
15.01.2025 
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0