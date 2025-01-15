Стало известно, как страховые компании занижают суммы выплат по ОСАГО

Перечислены уловки страховщиков с целью занижения выплат компенсации по ОСАГО

Несмотря на то, что система ОСАГО функционирует на территории России более двух десятилетий, автовладельцы не могут отремонтировать свои автомобили из-за того, что страховщики занижают выплаты компенсаций в случае ДТП.

Дело в том, что страховые компании определяют стоимость ремонта по справочникам Российского союза автостраховщиков (РСА). Но зачастую страховщики включают в расчет цены на дешевые аналоги деталей, которых фактически нет на рынке. В результате итоговой суммы выплаты бывает недостаточно для полноценного восстановления транспортного средства.

Также страховые компании предлагают выплату компенсации вместо ремонта. Эти выплаты учитывают износ деталей и оказываются в 2-3 раза ниже реальной стоимости ремонта. Многие автовладельцы соглашаются на выплату, не понимая, что их ждут дополнительные затраты.

Страховщики часто привлекают аффилированных оценщиков, которые занижают стоимость ремонта. Такие независимые эксперты игнорируют некоторые повреждения, в итоге ремонт автомобиля без дополнительных расходов становится невозможным.

Чтобы защитить свои права, автовладельцам нужно лично присутствовать на экспертизе, чтобы убедиться, что абсолютно все повреждения включены в акт. Кроме того, обязательно нужно проверять все документы и справочники, выдаваемые страховщиками. Если есть сомнения – воспользоваться помощью независимого юриста или эксперта для более точной оценки ущерба.

В случае отказа страховой компании в полноценной компенсации или нарушении прав автовладельца нужно составлять исковое заявление и обращаться в суд. Разбирательство может затянуться, но только так можно добиться справедливого решения.

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Источник: autonews.ru