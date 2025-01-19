Обновленный Talagon от VW сохранит 2,0-литровый турбомотор в 268 л.с.

VW и FAW внесли несколько изменений в дизайн кроссовера Talagon

Обновленный Volkswagen Talagon, созданный специально для китайского рынка, претерпел значительные изменения.

Фейслифтинг кроссовера, представленный как обновление середины жизненного цикла, сохраняет узнаваемые черты, но отличается рядом новых элементов, включая переднюю панель и обновленные фары.

Передняя часть обновленного Talagon стала более выразительной. Дневные ходовые огни теперь стали массивнее, а световая полоса, соединяющая фары, выглядит ярче. Решетка радиатора уменьшена в верхней части, что придает автомобилю более стильный вид. В то же время нижняя решетка была увеличена и получила черные акценты.

Для тех, кому нужен более агрессивный внешний вид, предлагается версия R. Этот вариант отличается уникальной черной решеткой радиатора с воздухозаборниками, а также новыми серебристо-черными дисками и черной крышей.

На задней части обновленного Talagon появились новые светодиодные фонари с более сложной световой подписью и обновленная световая полоса. Также были обновлены бамперы для обычной версии и спортивной модели R.

Что касается технических характеристик, обновленный Talagon сохраняет прежний 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью 268 л.с.

До рестайлинга также предлагался 2,5-литровый V6, однако информация о его наличии в свежей модели пока не подтверждена.

Обновленный Talagon в длину от 5143 мм до 5168 мм, ширину – 2002 мм, высоту – 1792 мм, колесная база – 2980 мм. Talagon базируется на той же платформе MQB, что и VW Tiguan.

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Источник: Carscoops