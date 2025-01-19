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Обновленный Talagon от VW сохранит 2,0-литровый турбомотор в 268 л.с.

VW и FAW внесли несколько изменений в дизайн кроссовера Talagon

Обновленный Volkswagen Talagon, созданный специально для китайского рынка, претерпел значительные изменения.

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Фейслифтинг кроссовера, представленный как обновление середины жизненного цикла, сохраняет узнаваемые черты, но отличается рядом новых элементов, включая переднюю панель и обновленные фары.

Передняя часть обновленного Talagon стала более выразительной. Дневные ходовые огни теперь стали массивнее, а световая полоса, соединяющая фары, выглядит ярче. Решетка радиатора уменьшена в верхней части, что придает автомобилю более стильный вид. В то же время нижняя решетка была увеличена и получила черные акценты.

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Для тех, кому нужен более агрессивный внешний вид, предлагается версия R. Этот вариант отличается уникальной черной решеткой радиатора с воздухозаборниками, а также новыми серебристо-черными дисками и черной крышей.

На задней части обновленного Talagon появились новые светодиодные фонари с более сложной световой подписью и обновленная световая полоса. Также были обновлены бамперы для обычной версии и спортивной модели R.

Что касается технических характеристик, обновленный Talagon сохраняет прежний 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью 268 л.с.

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До рестайлинга также предлагался 2,5-литровый V6, однако информация о его наличии в свежей модели пока не подтверждена.

Обновленный Talagon в длину от 5143 мм до 5168 мм, ширину – 2002 мм, высоту – 1792 мм, колесная база – 2980 мм. Talagon базируется на той же платформе MQB, что и VW Tiguan.

Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Количество просмотров 155
19.01.2025 
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