Гаражи таксопарков России заполонили «китайцы»: названа причина востребованности
Более 40% таксопарков России на сегодняшний используют автомобили китайского производства по причине роста цен на европейские и японские машины. Об этом рассказал генеральный директор компании Ivitech Артем Москалев.
«Если еще три года назад автомобили китайских брендов воспринимались с осторожностью, то сегодня это полноценные конкуренты традиционным маркам», – заявил топ-менеджер.
Москалев объяснил, что на фоне санкций, ухода из России европейских марок и роста цен на японские и европейские машины руководство таксопарков вынуждено искать более выгодные и надежные альтернативы. И китайский автопром стал наилучшим вариантом. У авто из КНР – современный внешний вид, высокий уровень комплектаций, а также выгодные условия приобретения.
Особо популярны у таксопарков бренды Chery, Geely, Haval и BYD, модельные линейки которых содержат и бюджетные, премиальные варианты. К тому же ключевой фактор в части готовых решений для эксплуатации в такси, включая увеличенный ресурс, экономичность и низкие затраты на обслуживание, полностью удовлетворяет запросам служб пассажироперевозок.
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Источник: iz.ru