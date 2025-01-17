Рама из стали и дисплей на руле — представлен новый электросамокат

Xiaomi показала новый электросамокат Electric Scooter 5 с дальностью хода 60 км

Компания Xiaomi презентовала электросамокат Electric Scooter 5, который является преемником предыдущей модели – Electric Scooter 4.

Электросамокат оснащен двигателем мощностью до 700 Вт, благодаря этому Electric Scooter 5 способен преодолевать подъемы с уклоном до 18%. Максимальная скорость составляет 25 км/ч.

Xiaomi Electric Scooter 5

Запаса хода аккумулятора хватит на 60 км – больше, чем у предшественника. К тому же у системы управления батареей (BMS) есть программа по защите аккумулятора.

Конструкция Xiaomi Electric Scooter 5 состоит из складной рамы из углеродистой стали, 10-дюймовых бескамерных шин. Кроме того, у электросамоката есть защита от воды по стандарту IPX5.

Xiaomi Electric Scooter 5

Для более комфортного передвижения разработчики оснастили переднее колесо двумя пружинными амортизаторами. На руле электросамоката установлен дисплей, он отображает основную информацию о поездке, включая скорость, заряд батареи и другие данные.

В Xiaomi пока не объявили дату старта продаж нового электросамоката, нет информации и о цене Electric Scooter 5.

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Источник: mi.com