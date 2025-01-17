Полицейских патрульных не будут наказывать за отказ от преследования нарушителей

Полиции Нью-Йорка запретили устраивать погони за нарушителями на автомобилях

Полиция Нью-Йорка ввела новые ограничения для патрулей в части преследования нарушителей. Теперь полицейским запрещено устраивать скоростные погони за теми, кто совершил мелкие правонарушения. Об этом объявила глава полиции Нью-Йорка Джессика Тиш, пишет The New York Times.

Комиссар объяснила введенный запрет тем, что четверть из 2300 погонь в 2024 году привели к авариям, материальному ущербу или физическим травмам.

Тиш убеждена, что предпринимаемые полицейскими усилия по обеспечению правопорядка в городе не должны подвергать общественность опасности. В частности, запретят преследовать на автомобилях тех, кто подозревается в не тяжких проступках – нарушение ПДД или ненасильственные преступления. В руководстве департамента уверены, что таких правонарушителей можно оперативно найти при помощи современных технических средств.

Также запрещена погоня в районе школ и детских площадок, и жилых районов. Если полицейский примет решение о прекращении преследования преступника из-за опасения нанести вред окружающим, его не будут наказывать. Новые правила вступят в силу уже 1 февраля 2025 года.

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Источник: nytimes.com