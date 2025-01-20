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Что будет с незарегистрированными машинами: эксперт рассказал

Эксперт Шелков: ГАИ начнет штрафовать владельцев снятых с учета машин

Госавтоинспекция внесет в базу регистрации автомобилей новую вкладку для оцифровки сведений о покупателе транспортного средства с целью вынесения штрафа. Об этом рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

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«Сейчас при прекращении учета через 10 дней после продажи машины договор купли-продажи (ДКП) прикрепляется к базе, но он не оцифровывается, данные о покупателе недоступны для поиска. В ближайшее время информацию из ДКП будут вносить в электронную базу», – уточняет эксперт.

Шелков подчеркнул, что с 1 марта 2025 года при оформлении ДКП на сайте Госуслуги продавец сможет прекратить учет автомобиля до истечения 10-дневного срока. Новая вкладка в базе ГАИ с данными ДКП появится на следующем этапе совершенствования порядка регистрации машин.

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«Это позволит бороться с уклонением от уплаты штрафов покупателями машин, которые ездили с недействительными номерами, так называемыми машинами на «стоп-учет». Также это позволит бороться с переписыванием ДКП перекупщиками. Они фабриковали договоры, что якобы купили автомобиль менее 10 дней назад. Также перекупщики составляли ДКП от имени собственника на конечного покупателя, чтобы исключить себя из цепочки продаж», – объяснил специалист.

После того как в базе ГАИ появится информация с данными ДКП, конечному собственнику могут отказать в регистрации транспортного средства, если выяснится, что новый собственник числится в базе перекупщиком, констатирует Шелков. Эта мера позволит начислять налоги перекупщикам, продающим машины дороже, подытожил эксперт.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1205
20.01.2025 
Фото:Depositphotos
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