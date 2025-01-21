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Большой 6-местный кроссовер в трех комплектациях едет в Россию

В России начался прием заказов на флагманский кроссовер Lynk＆ Co 900

Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 на передовой платформе SPA Evo доступен для заказа в России.

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Lynk & Co 900
Lynk & Co 900

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На текущий момент нет никакой информации о цене кроссовера ни в России, ни в Китае. Известно только, что ведущий российский дилер, специализирующийся на продаже автомобилей из Китая, готов выкупить кроссоверы из первой партии и привезти их под заказ со всеми необходимыми документами.

Lynk & Co 900 представляет собой полноразмерный кроссовер, габариты которого составляют 5240/1999/1810 мм при размере колесной базы 3160 мм. В салоне три ряда сидений – по два в каждом ряду, причем все они могут двигаться на индивидуальных салазках.

Lynk & Co 900
Lynk & Co 900

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Кроссовер представят в Китае в трех версиях, в «базе» он оснащен бензиновой турбо-«четверкой» объемом 1,5 л и двумя электромоторами суммарной мощностью 721 л.с. Средняя комплектация получит турбомотор объемом 2,0 л, общая отдача с которым достигает 734 л.с., а в топовой версии тот же двигатель и три электромотора (суммарная мощность – 857 л.с.).

Примечательно, что бензиновый двигатель Lynk & Co 900 не только генерирует электроэнергию, но и вращает колеса, помогая электрическим. У кроссовера есть также адаптивные амортизаторы, пневматические стойки и подруливающие задние колеса.

Lynk & Co 900
Lynk & Co 900

Источник: quto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Lynk & Co
Количество просмотров 175
21.01.2025 
Фото:Lynk & Co
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