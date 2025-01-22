КАМАЗ получил отечественную навигацию — выглядит круто!

Приложение 2ГИС появилось на мультимедиа-экранах в кабинах автомобилей КАМАЗ

Водители грузовиков и спецтехники КАМАЗ начали использовать сервис 2ГИС в мультимедийных системах своих машин – приложение уже можно скачать в фирменном камазовском магазине.

Речь, конечно, о новой камазовской технике поколения К5 – примерно у 15 тысяч таких машин сейчас есть такая мультимедийка. Приложение адаптировано под все доступные на автомобилях КАМАЗ размеры экрана – 7", 10", 15,6", сообщает пресс-служба 2ГИС.

Навигация для грузовых машин – это программа, которую 2ГИС развивает с 2020 года. Сейчас водители могут строить оптимальные маршруты, учтя все особенности и ограничения для движения грузовиков в городах. Например, можно задать вес авто, габариты, нагрузку на ось — и сервис проложит маршрут, руководствуясь этими данными.

Помимо этого, в 2ГИС можно найти грузовые ТО, АЗС, а также увидеть шлагбаумы, камеры скоростного контроля и другие важные объекты. Также можно увидеть, где едут коллеги из твоей компании – для этого есть функция «друзья на карте».

В качестве курсора можно поставить собственное фото из профиля или выбрать одну из 20 дефолтных «машинок». Функцией пользуются и водители, и диспетчеры.

Еще один интересный момент: водители могут поделиться с диспетчерами или напарниками на других авто своим маршрутом — и коллеги, даже если у них не установлен 2ГИС на телефоне, увидят, где сейчас грузовик, сколько осталось времени до пункта назначения, есть ли пробки по пути... Приложение продолжает развиваться, а КАМАЗ, в свою очередь, хочет довести выпуск техники, на которой доступен 2ГИС, до нескольких десятков тысяч машин в год.

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Источник: 2ГИС