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Долговечные агрегаты и крепкая подвеска: топ-4 любимых у россиян «корейцев»

Эксперт Ковалев перечислил 4 надежных корейских автомобиля по цене до ₽500 тысяч

Надежный корейский седан Hyundai Accent можно найти на рынке России по цене до 500 тыс. рублей. Таким мнением поделился эксперт компании Expocar Александр Ковалев.

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Он отметил, что автовладельцы ценят эту машину за долговечность агрегатов, крепкую подвеску и устойчивость кузова к коррозии.

«Если машина нужна для города, стоит присмотреться к компактным хэтчбекам, таким как Hyundai Getz. Этот автомобиль подойдет для тех, кто ценит экономичность и маневренность», – советует эксперт.

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Также неплохим выбором Ковалев считает компактный хэтчбек Kia Picanto или седан Kia Spectra. Последний отличается просторным салоном и очень богатым оснащением, что крайне редко для автомобилей в ценовой категории до 500 тыс. рублей, констатирует эксперт.

Такие седаны, как Kia Rio и Hyundai Solaris по цене до 500 тыс. рублей Ковалев не рекомендует приобретать, потому что за такой бюджет найти такие модели в хорошем техническом состоянии практически невозможно.

Kia Picanto
Hyundai Getz
Kia Spectra
Hyundai Accent

Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:ТАСС/ Юрий Смитюк | KIA | Hyundai
Количество просмотров 1465
22.01.2025 
Фото:ТАСС/ Юрий Смитюк | KIA | Hyundai
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