Долговечные агрегаты и крепкая подвеска: топ-4 любимых у россиян «корейцев»

Эксперт Ковалев перечислил 4 надежных корейских автомобиля по цене до ₽500 тысяч

Надежный корейский седан Hyundai Accent можно найти на рынке России по цене до 500 тыс. рублей. Таким мнением поделился эксперт компании Expocar Александр Ковалев.

Он отметил, что автовладельцы ценят эту машину за долговечность агрегатов, крепкую подвеску и устойчивость кузова к коррозии.

«Если машина нужна для города, стоит присмотреться к компактным хэтчбекам, таким как Hyundai Getz. Этот автомобиль подойдет для тех, кто ценит экономичность и маневренность», – советует эксперт.

Также неплохим выбором Ковалев считает компактный хэтчбек Kia Picanto или седан Kia Spectra. Последний отличается просторным салоном и очень богатым оснащением, что крайне редко для автомобилей в ценовой категории до 500 тыс. рублей, констатирует эксперт.

Такие седаны, как Kia Rio и Hyundai Solaris по цене до 500 тыс. рублей Ковалев не рекомендует приобретать, потому что за такой бюджет найти такие модели в хорошем техническом состоянии практически невозможно.

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Источник: rg.ru