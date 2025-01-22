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В Краснодаре парковки со шлагбаумами временно стали бесплатными

Хакеры в Краснодаре превратили платные парковки со шлагбаумом в бесплатные

Во вторник днем в Краснодаре перестала работать оплата парковок со шлагбаумами. Уточняется, что причиной этого стала хакерская DDoS-атака.

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«Сейчас инфраструктура оператора связи ООО «СвязьРесурс-Кубань» не работает из-за внешней хакерской атаки», – сообщили в дептрансе Краснодара.

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Власти города решили сделать парковки со шлагбаумами временно бесплатными, пока специалисты не устранят последствия хакерской атаки.

При этом оплата парковок без шлагбаумов проходит как обычно.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: Telegram-канал департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 88
22.01.2025 
Фото:АГН Москва
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