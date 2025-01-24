Российский авторынок в 2025 году стабилизируется, а продажи вырастут — эксперты
Порядка 90 новых моделей автомобилей от 38 брендов может появиться на автомобильном рынке России в 2025 году, при условии, что все производители выполнят свои обещания. Таким прогнозом поделились аналитики «Газпромбанк автолизинг».
В проведенном исследовании они собрали данные обо всех анонсированных автопроизводителями новинках.
Больше всего ожидается их у компании MG. Бренд намерен привезти в нашу страну сразу шесть новых автомобилей.
Среди анонсированных моделей, в частности, седан S50 от компании Belgee. Дебют автомобиля ожидается в первом квартале 2025 года.
Кроме того, в первом полугодии планируется обновление кроссовера Chery Tiggo 7 Pro, моделей Exeed RX и Geely Сoolray. По мнению аналитиков, все эти планы могут стимулировать продажи на авторынке РФ и стабилизировать его в 2025 году.
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Источник: transport-news.ru