Присмотритесь к «народным»: эксперт о критериях выбора машины из КНР

Эксперт Родионов рассказал, как правильно выбрать новый китайский автомобиль

При покупке нового автомобиля производства Китая следует обращать внимание на те марки, у которых больше всего отзывов от автовладельцев, в открытом доступе можно найти много информации о технических характеристиках машин, а также о доступности запчастей к ним. Таким советом поделился технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Важно учитывать, что большинство этих новых марок еще не проездили по российским дорогам и 150-200 тыс. км. Только после выкатывания этих пробегов можно будет взвешенно оценивать их слабые и сильные стороны. И чем новее будет пришедший на российский рынок бренд, тем меньше пользовательского опыта будет накоплено, тем меньше информации об их эксплуатации будет доступно», – подчеркивает специалист.

Также при выборе китайского автомобиля стоит учитывать вероятность закрытия дилерского центра или полного ухода бренда с авторынка России. Потому что аналогичные примеры уже были, причем в прошлом году, констатирует Родионов.

К покупке редкой марки по параллельному импорту тоже стоит отнестись с предосторожностью, предупреждает эксперт. Особенно это касается моделей, которые не представлены официально в нашей стране. Обычно такие машины завозят штучно и только под заказ. В этом случае велика вероятность столкнуться с проблемами с обслуживанием авто во время эксплуатации, подчеркивает Родионов. К тому же поиск запчастей к такому автомобилю будет напоминать квест с заказом через третьих лиц в Китае.

«При выборе нового автомобиля я рекомендую задумываться и планировать далеко вперед. Если вы хотите ездить на новом авто не стандартные «гарантийные» три года, а дольше, то очень полезным будет оценить возможность дальнейшего обслуживания автомобиля не у дилера, а на независимом СТО. Поэтому заранее оцените возможность покупки и стоимость самых ходовых запчастей для ремонта авто», – советует специалист.

Родионов отмечает, что у китайских производителей не очень налажена система каталогизации запчастей и вольное отношение к фиксированию изменений в мануалах. Только у самых популярных китайских брендов почти нет проблем с подбором комплектующих. Поэтому чем более редкой будет марка, тем больше будет сложностей с ее обслуживанием, подытожил Родинов.

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Источник: iz.ru