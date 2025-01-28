#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России продают экзотичный спорткар, сделанный из Lada: цена удивит
28 января
В России продают экзотичный спорткар, сделанный из Lada: цена удивит
В Казани продают самодельный спорткар за 7,5...
Avatr 11
28 января
В России продают кроссовер с пожизненной гарантией – известны цены 3-х комплектаций
В России стартовали продажи кроссовера...
Россияне смогут оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»
28 января
Россияне смогут оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»
ГД РФ приняла закон о новом способе оформления...

Присмотритесь к «народным»: эксперт о критериях выбора машины из КНР

Эксперт Родионов рассказал, как правильно выбрать новый китайский автомобиль

При покупке нового автомобиля производства Китая следует обращать внимание на те марки, у которых больше всего отзывов от автовладельцев, в открытом доступе можно найти много информации о технических характеристиках машин, а также о доступности запчастей к ним. Таким советом поделился технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
«Важно учитывать, что большинство этих новых марок еще не проездили по российским дорогам и 150-200 тыс. км. Только после выкатывания этих пробегов можно будет взвешенно оценивать их слабые и сильные стороны. И чем новее будет пришедший на российский рынок бренд, тем меньше пользовательского опыта будет накоплено, тем меньше информации об их эксплуатации будет доступно», – подчеркивает специалист.

Также при выборе китайского автомобиля стоит учитывать вероятность закрытия дилерского центра или полного ухода бренда с авторынка России. Потому что аналогичные примеры уже были, причем в прошлом году, констатирует Родионов.

Рекомендуем
Новый кроссовер от 1,99 млн рублей — на чем китайцы сэкономили?

К покупке редкой марки по параллельному импорту тоже стоит отнестись с предосторожностью, предупреждает эксперт. Особенно это касается моделей, которые не представлены официально в нашей стране. Обычно такие машины завозят штучно и только под заказ. В этом случае велика вероятность столкнуться с проблемами с обслуживанием авто во время эксплуатации, подчеркивает Родионов. К тому же поиск запчастей к такому автомобилю будет напоминать квест с заказом через третьих лиц в Китае.

«При выборе нового автомобиля я рекомендую задумываться и планировать далеко вперед. Если вы хотите ездить на новом авто не стандартные «гарантийные» три года, а дольше, то очень полезным будет оценить возможность дальнейшего обслуживания автомобиля не у дилера, а на независимом СТО. Поэтому заранее оцените возможность покупки и стоимость самых ходовых запчастей для ремонта авто», – советует специалист.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Родионов отмечает, что у китайских производителей не очень налажена система каталогизации запчастей и вольное отношение к фиксированию изменений в мануалах. Только у самых популярных китайских брендов почти нет проблем с подбором комплектующих. Поэтому чем более редкой будет марка, тем больше будет сложностей с ее обслуживанием, подытожил Родинов.

Источник: iz.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Количество просмотров 17
28.01.2025 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0