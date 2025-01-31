Стало известно, на какие запчасти цены за год выросли на 60% — называем иномарки

Эксперты автоотрасли назвали причины роста ценна запчасти для иномарок в России

Цены на запчасти для иномарок на рынке России резко подскочили в 2024 году, на одном из маркетплейсов стоимость оригинальных деталей выросла в среднем на 50-80%, а на аналоги производства Турции, Китая и Кореи – на 25-45%. Такими данными поделились аналитики JVO.

Самые ходовые расходники в прошлом году выросли в цене в среднем на 15-20%, уточнил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

По словам директора дирекции по урегулированию массовых убытков СОГАЗа Сергея Гончарова, хуже всего дело обстоит с европейскими марками.

«Только с марта по декабрь 2024 года цена на комплектующие чешской Skoda выросла на 62%, лишь немногим меньше – для немецких Audi и Volkswagen», – уточнил топ-менеджер.

А цены на запчасти для французского Renault выросли примерно в полтора раза, подчеркнул Гончаров.

Основной причиной роста цен на комплектующие по европейским маркам эксперты называют сложности с логистикой из-за продолжающихся санкций, а также трудности с оплатой.

Также на ценообразование повлияли увеличение прайс-листов от автопроизводителей, рассказали в ГК «Авторусь». За 2024 год для оригинальных запчастей цены в прайсе выросли в среднем на 17-20%, уточнил директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Максим Дмитриев. Причем основной рост пришелся на второе полугодие, подытожил эксперт.

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Источник: iz.ru