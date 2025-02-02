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В России появился бюджетный надежный седан Toyota по очень привлекательной цене

У российских дилеров появились седаны Toyota Yaris Ativ по цене 2,3 млн рублей

Toyota Yaris Ativ – это компактный седан из Юго-Восточной Азии, предлагающий неожиданно выгодное соотношение цены и качества.

Toyota Yaris Ativ
Toyota Yaris Ativ

Что же делает этот седан таким привлекательным? Прежде всего, это цена в 2,3 миллиона рублей, которая ставит его в конкурентоспособное положение по отношению к отечественным моделям, таким как Lada Vesta Sportline Black и Москвич 6.

Интерьер Toyota Yaris Ativ
Интерьер Toyota Yaris Ativ

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Даже базовая версия Yaris Ativ, предлагаемая в Томске по цене 2,3 млн рублей, укомплектована 6 подушками безопасности, светодиодной оптикой, климат-контролем, датчиками давления в шинах, парковочными датчиками сзади с камерой заднего вида, медиасистемой с сенсорным дисплеем.

Технические характеристики Toyota Yaris Ativ также заслуживают внимания. Под капотом скрывается проверенный 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с вариатором. Автомобиль построен на платформе DNGA (Daihatsu New Global Architecture). Габариты (4425 х 1740 х 1480 мм) и колесная база (2620 мм) свидетельствуют о комфорте для пассажиров и водителя.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 122
02.02.2025 
Фото:Toyota
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