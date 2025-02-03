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В России падают продажи этих машин — в Минпромторге подвели итоги

Минпромторг: продажи новых легковых авто выросли за год в России на 11%

Продажи новых легковых автомобилей на рынке России по итогам января текущего года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 88,6 тыс. единиц. Такими данными поделились в Минпромторге РФ.

При этом отмечается, что по отношению к декабрю 2024 года продажи на авторынке снизились на 27%. В целом по итогам января в РФ реализовано 102,5 тыс. новых транспортных легковых и легких коммерческих авто, а также грузовиков и автобусов. Это на 7% больше, чем годом ранее, но на 30% меньше результата декабря 2024 года.

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«При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 52 тыс. шт., что на 28% больше показателей января 2024 года», – уточнили в ведомстве.

Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) в январе составили 7,8 тыс. единиц – на 11% больше показателя января прошлого года, но на 44% меньше, чем в декабре 2024 года. Что касается грузового транспорта, то их продажи (5,3 тыс. единиц) снизились за отчетный период по сравнению с январем 2024 года на 29%, а по отношению к декабрю 2024 года – на 34%.

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Продажи автобусов составили 797 штук – на 32% меньше, чем в январе 2024 года, и на 66% меньше, чем в декабре 2024 года. Продажи новых электромобилей в январе 2025 года снизились за год на 53%, до 764 штук, в целом доля электрокаров, произведенных в РФ, составила 21%.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 346
03.02.2025 
Фото:freepik / freepik
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