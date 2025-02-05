Надежный мотор 1,5, полный привод – этот кроссовер долго не ржавеет

Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах кроссовера Haval Jolion с пробегом

Плюсы и минусы китайских кроссоверов с пробегом от 20 до 80 тыс. км, возраст которых составляет от 3 до 5 лет, оценил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Haval Jolion

Среди таких машин стоит обратить внимание на компактный кроссовер Haval Jolion, который представлен на рынке с 2021 года. Этот автомобиль имеет длину 4472 мм и клиренс 190 мм, что делает его удобным и для городских условий, и для легкого бездорожья. Багажник вместимостью 337 литров предоставляет достаточно пространства для повседневных нужд. Но самое главное – для этой модели существует версия с полным приводом, что увеличивает ее проходимость и универсальность в различных дорожных условиях.

Haval Jolion собирают в Туле, а стоимость автомобиля с пробегом начинается от 1,3 миллиона рублей, что делает его достаточно конкурентоспособным в сегменте китайских автомобилей с аналогичными характеристиками.

Для Haval Jolion на нашем рынке предлагают два турбированных мотора. Оба имеют алюминиевый блок и цепной привод ГРМ, что способствует надежности и долговечности.

В варианте с передним приводом установлен мотор GW4B15D объемом 1,5 литра, развивающий 143 л.с. Этот двигатель достаточно прост в обслуживании и имеет распределенный впрыск топлива.

Для версии с полным приводом предусмотрен мотор GW4G15K той же мощности (150 л.с.), но с более современным непосредственным впрыском, что требует использования более качественного топлива – АИ-95 или выше.

Haval Jolion

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Машин с механической коробкой на вторичке менее 10%. Все остальные – с роботом 7DCT450 с двумя сцеплениями в масляной ванне. Он довольно нервный в езде, но ресурс при этом «как у всех». При покупке полезно проверить актуальность прошивки – ее несколько раз освежали.

Полный привод возможен только со старшим мотором и роботом. Какие-либо поломки – разовые и бессистемные, если не считать регулярные глюки электроники.

До 80-100 тысяч км большинство Джолионов доезжает благополучно, жалоб на коррозию нет.

О других «китайцах» с пробегами 20-80 тыс. км читайте в статье «Кроссоверы от 1,2 млн рублей – семь лучших вариантов».