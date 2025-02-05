#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...
Foton Tunland V9
12 февраля
В России появятся два дизель-электрических пикапа повышенной экономичности
Foton привезет в Россию полноразмерные пикапы...

Надежный мотор 1,5, полный привод – этот кроссовер долго не ржавеет

Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах кроссовера Haval Jolion с пробегом

Плюсы и минусы китайских кроссоверов с пробегом от 20 до 80 тыс. км, возраст которых составляет от 3 до 5 лет, оценил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Haval Jolion
Haval Jolion

Среди таких машин стоит обратить внимание на компактный кроссовер Haval Jolion, который представлен на рынке с 2021 года. Этот автомобиль имеет длину 4472 мм и клиренс 190 мм, что делает его удобным и для городских условий, и для легкого бездорожья. Багажник вместимостью 337 литров предоставляет достаточно пространства для повседневных нужд. Но самое главное – для этой модели существует версия с полным приводом, что увеличивает ее проходимость и универсальность в различных дорожных условиях.

Рекомендуем
Перечислены популярные в мире модели, которые продаются и в России. Не все официально

Haval Jolion собирают в Туле, а стоимость автомобиля с пробегом начинается от 1,3 миллиона рублей, что делает его достаточно конкурентоспособным в сегменте китайских автомобилей с аналогичными характеристиками.

Для Haval Jolion на нашем рынке предлагают два турбированных мотора. Оба имеют алюминиевый блок и цепной привод ГРМ, что способствует надежности и долговечности.

В варианте с передним приводом установлен мотор GW4B15D объемом 1,5 литра, развивающий 143 л.с. Этот двигатель достаточно прост в обслуживании и имеет распределенный впрыск топлива.

Для версии с полным приводом предусмотрен мотор GW4G15K той же мощности (150 л.с.), но с более современным непосредственным впрыском, что требует использования более качественного топлива – АИ-95 или выше.

Haval Jolion
Haval Jolion

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Машин с механической коробкой на вторичке менее 10%. Все остальные – с роботом 7DCT450 с двумя сцеплениями в масляной ванне. Он довольно нервный в езде, но ресурс при этом «как у всех». При покупке полезно проверить актуальность прошивки – ее несколько раз освежали.

Полный привод возможен только со старшим мотором и роботом. Какие-либо поломки – разовые и бессистемные, если не считать регулярные глюки электроники.

До 80-100 тысяч км большинство Джолионов доезжает благополучно, жалоб на коррозию нет.

О других «китайцах» с пробегами 20-80 тыс. км читайте в статье «Кроссоверы от 1,2 млн рублей – семь лучших вариантов».

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Haval
Количество просмотров 26447
05.02.2025 
Фото:Haval
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Haval Jolion

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв