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Высокий внедорожный функционал и вместимость 975 кг груза — продажи пикапа скоро

Great Wall анонсировал в России модернизированную версию бюджетного GWM Poer

Автопроизводитель Great Wall анонсировал старт продаж на рынке России обновленного пикапа GWM Poer. Бестселлер теперь доступен не только с дизельным, но и с бензиновым мотором. Кроме того, у автомобиля расширили оснащение и обновили салон. Продажи пикапа стартуют в первом квартале 2025 года.

Название модели вдохновлено словом Power (сила – англ.) и отражает стремление GWM создать практичный и надежный автомобиль с инновационными интеллектуальными системами. В России пикапы GWM представлены с 2020 года моделями GWM Wingle 7 и GWM Poer.

GWM Poer
GWM Poer
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GWM Poer оснастили моторами нового поколения, они обеспечивают высокую производительность и экономичность, а пару им составляют две разные автоматические КП.

Благодаря внушительному дорожному просвету в 232 мм, интеллектуальной системе полного привода, пониженной передаче и блокировке заднего дифференциала GWM Poer отличается высокими внедорожными способностями. Вместительный грузовой отсек 1520×1520 мм с защитным антивандальным покрытием способен вместить до 975 кг груза.

GWM Poer
GWM Poer

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В списке оснащения заявлены: мультимедиа диагональю 12,3 дюйма, мощная беспроводная зарядка, синхронизация с протоколами для соединения со смартфоном и цифровая приборная панель, электропривод, вентиляция и обогрев передних сидений, USB-разъемы, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения и удержания автомобиля в полосе, а также распознавание дорожных знаков.

Более подробная информация о комплектациях и ценах обновленного GWM Poer для российского рынка появится ближе к началу продаж.

Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:GWM
Количество просмотров 160
04.02.2025 
Фото:GWM
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