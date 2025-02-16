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В Россию привезли новейший экономичный кроссовер Toyota: известна цена

В РФ начали продавать кроссовер Toyota Crown Signia по цене от 10 590 000 рублей

На российский рынок поступил новый флагман от Toyota – Crown Signia. Этот роскошный гибридный кроссовер, анонсированный еще в 2022 году, представляет собой гармоничное сочетание комфорта, передовых технологий и впечатляющей топливной экономичности, не оставляя равнодушными даже самых искушенных автолюбителей. Цена, правда, кусается – от 10 590 000 рублей за версию Limited.

Сердцем Crown Signia является гибридная силовая установка объемом 2,5 литра, выдающая суммарную мощность в 245 л.с. Эта мощь передается на все четыре колеса через вариатор, обеспечивая плавное и уверенное ускорение в любых условиях.

Toyota Crown Signia
Toyota Crown Signia
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Но самое впечатляющее – это расход топлива: всего 6,5 литра на 100 километров. Для автомобиля такого класса и размера это поистине выдающийся показатель, говорящий о высокой эффективности гибридной технологии. Более того, Crown Signia способен буксировать прицеп весом до 1,2 тонны, что открывает новые возможности для активного отдыха.

Автомобиль построен на проверенной платформе TNGA-K, той же, что лежит в основе популярных Camry и RAV4. Внутри вас ждет 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, обеспечивающий удобный доступ ко всем необходимым функциям. Беспроводная зарядка для смартфона, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль – все это стандартное оснащение версии Limited.

Интерьер Toyota Crown Signia
Интерьер Toyota Crown Signia

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Безопасность также находится на высшем уровне: восемь подушек безопасности и множество систем активной безопасности, включая ассистенты помощи при торможении, помощи при старте в гору и контроля слепых зон, обеспечивают максимальный уровень защиты водителя и пассажиров.

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
16.02.2025 
Фото:Toyota
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