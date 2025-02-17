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Как зимой открыть примерзшую дверь автомобиля: эксперты знают простой способ

Водителям рассказали, как правильно и безопасно очистить машину ото льда зимой

Неправильная очистка автомобиля от ледяной корки в зимнее время года грозит повреждением кузова, стеклоочистителей, бамперов и дверных уплотнителей. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали, как избежать неприятных последствий во время этой процедуры.

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«Главная ошибка – пытаться снять лед резкими движениями. Это может повредить краску, бамперы и резинки стеклоочистителей. Важно использовать мягкие щетки и специальные скребки, которые не оставляют царапин», – советуют эксперты.

Чтобы безопасно для транспортного средства удалить лед, нужны щетки и скребки с мягкими краями, в этом случае двери, ручки и другие элементы автомобиля не будут повреждены.

Что касается стекол и зеркал, то для их очистки понадобятся микрофибровые салфетки. Предварительно нужно включить обогрев стекол и зеркал, чтобы ускорить процесс размораживания.

Чтобы предотвратить образование наледи, нужно воспользоваться добавками для стеклоомывателя. Они способствуют сохранению хорошей видимости и предотвратят замерзание жидкости. Необходимо помнить, что при уровне влажности выше 30-45% влага начинает оседать на стеклах и замерзает в виде ледяной корки.

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Также нужно регулярно проверять дворники, если они плохо прилегают к стеклу, есть риск, что они примерзнут при минусовых температурах. Поэтому их нужно поднимать вверх, когда ставите машину на стоянку.

Если дверь не открывается, не следует дергать ее с силой, причина может быть во влаге, попавшей на резиновый уплотнитель. Чтобы избежать этой проблемы, его нужно обрабатывать силиконовой смазкой.

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / fxquadro
Количество просмотров 13
17.02.2025 
Фото:freepik / fxquadro
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