Toyota представила новую версию одного из самых популярных своих кроссоверов

Toyota представила новую версию C-HR High Hero с тремя гибридными установками

Toyota продолжает покорять сердца автолюбителей, представив обновлённые версии своего популярного кроссовера C-HR. На европейском рынке появились две новые модификации: стильная и элегантная High Hero и спортивная GR Sport Premiere Edition.

High Hero получила двухцветную окраску кузова. Темная отделка передней решетки радиатора и заднего бампера эффектно контрастирует с основным цветом. 19-дюймовые легкосплавные диски с матовым серым покрытием завершают образ.

В салоне установлены сиденья с обивкой из искусственной кожи и замши в цвете Bordeaux Red, панорамная крыша и 64-цветная подсветка салона.

Под капотом High Hero скрываются мощные и экономичные гибридные силовые установки на выбор: с 1,8-литровым мотором мощностью 140 л.с., а также с 2,0-литровыми версиями Hybrid 200 и Plug-in Hybrid 220. Независимо от выбранной модификации, все версии High Hero оснащены передовой системой безопасности Toyota Safety Sense.

Интерьер Toyota C-HR High Hero

Для любителей спортивного стиля Toyota подготовила GR Sport Premiere Edition. Эта версия выделяется 20-дюймовыми колесными дисками, спортивными сиденьями с усиленной боковой поддержкой и улучшенной аудиосистемой JBL.

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Источник: 32cars