Toyota представила новую версию одного из самых популярных своих кроссоверов
Toyota продолжает покорять сердца автолюбителей, представив обновлённые версии своего популярного кроссовера C-HR. На европейском рынке появились две новые модификации: стильная и элегантная High Hero и спортивная GR Sport Premiere Edition.
High Hero получила двухцветную окраску кузова. Темная отделка передней решетки радиатора и заднего бампера эффектно контрастирует с основным цветом. 19-дюймовые легкосплавные диски с матовым серым покрытием завершают образ.
В салоне установлены сиденья с обивкой из искусственной кожи и замши в цвете Bordeaux Red, панорамная крыша и 64-цветная подсветка салона.
Под капотом High Hero скрываются мощные и экономичные гибридные силовые установки на выбор: с 1,8-литровым мотором мощностью 140 л.с., а также с 2,0-литровыми версиями Hybrid 200 и Plug-in Hybrid 220. Независимо от выбранной модификации, все версии High Hero оснащены передовой системой безопасности Toyota Safety Sense.
Для любителей спортивного стиля Toyota подготовила GR Sport Premiere Edition. Эта версия выделяется 20-дюймовыми колесными дисками, спортивными сиденьями с усиленной боковой поддержкой и улучшенной аудиосистемой JBL.
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Источник: 32cars