#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Юрист оценил планы увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности
23 февраля
Юрист оценил планы увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности
Эксперт Славнов: В России необходимо запретить...
Тушим полыхающий КАМАЗ — видео от первого лица
23 февраля
Тушим полыхающий КАМАЗ — видео от первого лица
В МЧС России рассказали, как действовать при...
Интерьер Toyota C-HR High Hero
23 февраля
Toyota представила новую версию одного из самых популярных своих кроссоверов
Toyota представила новую версию C-HR High Hero...

Toyota представила новую версию одного из самых популярных своих кроссоверов

Toyota представила новую версию C-HR High Hero с тремя гибридными установками

Toyota продолжает покорять сердца автолюбителей, представив обновлённые версии своего популярного кроссовера C-HR. На европейском рынке появились две новые модификации: стильная и элегантная High Hero и спортивная GR Sport Premiere Edition.

High Hero получила двухцветную окраску кузова. Темная отделка передней решетки радиатора и заднего бампера эффектно контрастирует с основным цветом. 19-дюймовые легкосплавные диски с матовым серым покрытием завершают образ.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
199 л.с., 8-ступенчатая АКП и 92-й бензин: тестируем семейный кроссовер

В салоне установлены сиденья с обивкой из искусственной кожи и замши в цвете Bordeaux Red, панорамная крыша и 64-цветная подсветка салона.

Под капотом High Hero скрываются мощные и экономичные гибридные силовые установки на выбор: с 1,8-литровым мотором мощностью 140 л.с., а также с 2,0-литровыми версиями Hybrid 200 и Plug-in Hybrid 220. Независимо от выбранной модификации, все версии High Hero оснащены передовой системой безопасности Toyota Safety Sense.

Интерьер Toyota C-HR High Hero
Интерьер Toyota C-HR High Hero

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Для любителей спортивного стиля Toyota подготовила GR Sport Premiere Edition. Эта версия выделяется 20-дюймовыми колесными дисками, спортивными сиденьями с усиленной боковой поддержкой и улучшенной аудиосистемой JBL.

Источник: 32cars

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 10
23.02.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota C-HR (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota C-HR  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Расход по трассе при скорости 80-90 км.-5,7л. При скорости 90-100 расход 6,2 литра По городу 7,3л —7,5 л . Температура на улице —5. Обгон фур по трассе мгновенно. И это радует. До этого ездил на Мерседесе.Аутлендере.Хайлендере.Ланд Крузере. А от этой машины получаю удовольствия от вождения
Недостатки:
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. ЗАПУСК КЛЮЧОМ. НЕТ НАВИГАЦИИ.
Комментарий:
МАШИНА ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ. ШУСТРАЯ
+2