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В аварии на заснеженной трассе в Лабинске пострадала девушка

Девушка не справилась с заносом на дороге и въехала в пень в Лабинске

24 февраля около 22:00 на улице Революционной города Лабинска произошла авария.

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По предварительной информации, 21-летняя девушка ехала за рулем автомобиля Kia Spectra по заснеженной трассе. Она не справилась с управлением и попала в занос. Машина съехала с дороги и влетела в пень.

В результате аварии девушка пострадала, ее госпитализировали в медучреждение. Известно, что стаж ее вождения не превышает двух лет. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире.

Источник: Госавтоинспекция Кубани

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
26.02.2025 
Фото:МВД Медиа
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