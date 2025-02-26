В аварии на заснеженной трассе в Лабинске пострадала девушка

Девушка не справилась с заносом на дороге и въехала в пень в Лабинске

24 февраля около 22:00 на улице Революционной города Лабинска произошла авария.

По предварительной информации, 21-летняя девушка ехала за рулем автомобиля Kia Spectra по заснеженной трассе. Она не справилась с управлением и попала в занос. Машина съехала с дороги и влетела в пень.

В результате аварии девушка пострадала, ее госпитализировали в медучреждение. Известно, что стаж ее вождения не превышает двух лет. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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Источник: Госавтоинспекция Кубани