В аварии на заснеженной трассе в Лабинске пострадала девушка
Девушка не справилась с заносом на дороге и въехала в пень в Лабинске
24 февраля около 22:00 на улице Революционной города Лабинска произошла авария.
По предварительной информации, 21-летняя девушка ехала за рулем автомобиля Kia Spectra по заснеженной трассе. Она не справилась с управлением и попала в занос. Машина съехала с дороги и влетела в пень.
В результате аварии девушка пострадала, ее госпитализировали в медучреждение. Известно, что стаж ее вождения не превышает двух лет. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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Источник: Госавтоинспекция Кубани
Фото:МВД Медиа
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26.02.2025
Фото:МВД Медиа
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