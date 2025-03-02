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В продаже появился редчайший Land Rover короля Великобритании

Land Rover короля Чарльза выставят на аукцион Iconic в Бирмингеме 22 марта

На аукцион Iconic в Бирмингеме 22 марта будет выставлен поистине уникальный лот – Land Rover, принадлежавший лично королю Чарльзу.

Согласно предоставленной информации, автомобиль был доставлен в резиденцию Хайгроув-Хаус в ноябре 2010 года компанией JLR Special Vehicles.

Land Rover короля Чарльза
Land Rover короля Чарльза
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Вместе с машиной было передано подтверждающее письмо на имя Тима Уильямса, тогдашнего главного шофера принца Уэльского. Наличие этого письма, а также других документов, подтверждающих королевское происхождение автомобиля, не оставляет сомнений в его подлинности. Парадокс ситуации заключается в том, что, несмотря на обилие документации, отсутствуют фотографии короля за рулем или рядом с этим Land Rover.

Land Rover короля Чарльза
Land Rover короля Чарльза

Машина, после доставки в Хайгроув-Хаус, долгие годы стояла в гараже королевской резиденции в Глостершире. Фотографии, опубликованные перед аукционом, демонстрируют незначительные следы износа на водительских сиденьях. Этот факт, по мнению экспертов, говорит о том, что король предпочитал управлять автомобилем самостоятельно, а не пользоваться услугами шофера.

Зеленый Keswick – цвет, вызывающий ассоциации с английской сельской местностью, идеально подходит к образу Land Rover.

Источник: The Sun

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Лежнин Роман
Фото:SWNS
Количество просмотров 21
02.03.2025 
Фото:SWNS
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