#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Самые проблемные семейные кроссоверы: что с ними не так
9 марта
Самые проблемные семейные кроссоверы: что с ними не так
Эксперты WhatCar перечислили три самых...
В производстве внедорожников УАЗ Патриот применят 3D печать
9 марта
В производстве внедорожников УАЗ Патриот применят 3D печать
Ульяновский автозавод запустил промышленный...
Toyota Land Cruiser 200
9 марта
В продаже появился особый Land Cruiser 200 почти без пробега: в чем его особенность?
В России продают редкий бронированный Toyota...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Lada Iskra — АВТОВАЗ назвал точную дату старта!

Старт серийного выпуска модели Lada Iskra состоится 19 апреля 2025 года, сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов в рамках награждения предприятия орденом «За доблестный труд». Экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев спрогнозировал цену новинки.

Водителей услышали: сомнительный штраф с камер-треног больше не прилетит

Мобильные видеокамеры-треноги на автодорогах России необходимо запретить, с такой инициативой выступил вице-спикер Владислав Даванков. Соответствующий документ направлен на рассмотрение Госдумы РФ.

Веста с новой «шестиступкой» — АВТОВАЗ назвал цену!

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Как увеличить ресурс мотора — 9 обязательных пунктов

Официальные дилеры бренда Lada начали продажи автомобилей семейства Lada Vesta в новой модификации – с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Цена совпала с прогнозами.

Наказания за превышение средней скорости пока не будет

Ямало-Ненецкий автономный округ и Вологодская область предложили вернуть наказание за превышение средней скорости между камерами. В ЯНАО предложили провести пилотный проект, в рамках которого будут проработаны вопросы определения времени и места нарушения. Неясно, будут ли в тестовый период налагать штрафы.

АВТОВАЗ запустил новый автомобильный бренд SKM

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Пресс-служба АВТОВАЗа объявила о запуске нового российского бренда коммерческих автомобилей. Под маркой SKM автогигант планирует производить пассажирские микроавтобусы, цельнометаллические фургоны и шасси с открытой грузовой платформой.

В РФ выпущена первая партия машин под бредом Rosva Motors

С конвейера завода в Калуге сошла первая партия автомобилей под новым брендом Rosva Motors. Компания «Автомобильные технологии» подтвердила запуск производства автомобилей в рамках проекта RSV.

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 20
09.03.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0