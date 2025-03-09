Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Lada Iskra — АВТОВАЗ назвал точную дату старта!

Старт серийного выпуска модели Lada Iskra состоится 19 апреля 2025 года, сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов в рамках награждения предприятия орденом «За доблестный труд». Экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев спрогнозировал цену новинки.

Водителей услышали: сомнительный штраф с камер-треног больше не прилетит

Мобильные видеокамеры-треноги на автодорогах России необходимо запретить, с такой инициативой выступил вице-спикер Владислав Даванков. Соответствующий документ направлен на рассмотрение Госдумы РФ.

Веста с новой «шестиступкой» — АВТОВАЗ назвал цену!

Официальные дилеры бренда Lada начали продажи автомобилей семейства Lada Vesta в новой модификации – с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Цена совпала с прогнозами.

Наказания за превышение средней скорости пока не будет

Ямало-Ненецкий автономный округ и Вологодская область предложили вернуть наказание за превышение средней скорости между камерами. В ЯНАО предложили провести пилотный проект, в рамках которого будут проработаны вопросы определения времени и места нарушения. Неясно, будут ли в тестовый период налагать штрафы.

АВТОВАЗ запустил новый автомобильный бренд SKM

Пресс-служба АВТОВАЗа объявила о запуске нового российского бренда коммерческих автомобилей. Под маркой SKM автогигант планирует производить пассажирские микроавтобусы, цельнометаллические фургоны и шасси с открытой грузовой платформой.

В РФ выпущена первая партия машин под бредом Rosva Motors

С конвейера завода в Калуге сошла первая партия автомобилей под новым брендом Rosva Motors. Компания «Автомобильные технологии» подтвердила запуск производства автомобилей в рамках проекта RSV.