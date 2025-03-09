Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
Lada Iskra — АВТОВАЗ назвал точную дату старта!
Старт серийного выпуска модели Lada Iskra состоится 19 апреля 2025 года, сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов в рамках награждения предприятия орденом «За доблестный труд». Экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев спрогнозировал цену новинки.
Водителей услышали: сомнительный штраф с камер-треног больше не прилетит
Мобильные видеокамеры-треноги на автодорогах России необходимо запретить, с такой инициативой выступил вице-спикер Владислав Даванков. Соответствующий документ направлен на рассмотрение Госдумы РФ.
Веста с новой «шестиступкой» — АВТОВАЗ назвал цену!
Официальные дилеры бренда Lada начали продажи автомобилей семейства Lada Vesta в новой модификации – с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Цена совпала с прогнозами.
Наказания за превышение средней скорости пока не будет
Ямало-Ненецкий автономный округ и Вологодская область предложили вернуть наказание за превышение средней скорости между камерами. В ЯНАО предложили провести пилотный проект, в рамках которого будут проработаны вопросы определения времени и места нарушения. Неясно, будут ли в тестовый период налагать штрафы.
АВТОВАЗ запустил новый автомобильный бренд SKM
Пресс-служба АВТОВАЗа объявила о запуске нового российского бренда коммерческих автомобилей. Под маркой SKM автогигант планирует производить пассажирские микроавтобусы, цельнометаллические фургоны и шасси с открытой грузовой платформой.
В РФ выпущена первая партия машин под бредом Rosva Motors
С конвейера завода в Калуге сошла первая партия автомобилей под новым брендом Rosva Motors. Компания «Автомобильные технологии» подтвердила запуск производства автомобилей в рамках проекта RSV.
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