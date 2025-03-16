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Поиграли в «зеленую» повестку и хватит: началась отмена экологических стандартов

Администрация Трампа запустила регламент отмены перехода США на электромобили

Национальное агентство по охране окружающей среды EPA анонсировало начало пересмотра принятых при президенте США экологических стандартов. В рамках этих мер американский автопром должен был сосредоточиться на выпуске электрокаров.

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп убежден, что отказ от ограничений оживит отрасль, при этом никакой конкретной программы в этой части он пока не озвучил. С учетом стандартов доля электрокаров в продажах новых легковых автомобилей должна была составить в период с 2030 по 2032 год от 35% до 56%.

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Теперь в официальном сообщении от лица глава ведомства Ли Зелдина заявляется, что инициатива Байдена парализовала американский автопром. А его план по переходу на электрокары лишал граждан возможности выбора доступных и безопасных машин. Сейчас эти ограничения пересмотрят.

Дональд Трамп отменил указ своего предшественника о переводе национального автопарка на электротягу. Более того, администрация Белого дома отменит госсубсидии в размере 7,5 тыс. долларов на покупку электрокаров.

Источник: epa.gov

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 9
16.03.2025 
Фото:Unsplash
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